Darbenin arkasında siz de mi vardınız?

Milli Savunma Bakanı Işık, “Almanya Dış İstihbarat Birimi Başkanı Kahl’ın açıklamaları akıllara ‘Bu darbenin arkasında acaba Alman istihbaratı var mı?’ sorusunu getirir” dedi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Almanya Federal Haberalma Servisi'nin Başkanı (BND) Bruno Kahl'ın "darbe girişiminin arkasında Fetullah Gülen'in bulunduğuna dair kanıt göremediklerine" ilişkin açıklamasını değerlendirdi. "Göremedik değil de 'Görmek istemedik' diye söylemesi daha uygun olurdu" diyen Işık sözlerini şöyle sürdürdü:

5 Temmuz'daki darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün bulunduğunu Türkiye'deki herkes çok iyi biliyor. Bunu nasıl görememişler, anlamak mümkün değil. Bu biraz da faili gizleme, örtbas etme, işi faili meçhul bırakma anlayışının herhalde bir tezahürü.



İKİ GÖZÜ KÖRDÜR

Eğer Alman istihbaratının başındaki kişi, 'Biz burada FETÖ'yü göremedik' diyorsa ya bu adamın iki gözü birden kördür, iki kulağı birden sağırdır ya da arzu ettikleri bir işin gerçekleşmemiş olmasından dolayı failleri gizleme ihtiyacı hissediyordur. Bunun başka izahı olmaz. Bu da herkesin aklına şu soruyu getirir: Acaba iş birliği mi yaptınız, siz bu işin neresindesiniz?"



SORGULAMASI LAZIM

Almanya'nın istihbarat şefinin böyle bir açıklama yapması Almanya üzerindeki şüphelerin son derece artmasına ve 'Bu darbenin arkasında acaba Alman istihbaratı var mı?' sorusunun sorulmasına sebep olur. Bunu artık Alman halkının takdirine bırakmak durumundayız.

Alman halkı ve Alman siyasetinin bu açıklamayı yapan kişiyi ciddi derecede sorguya çekip, 'Sen ne yapmak istiyorsun?' diye sorması gerektiğini düşünüyorum, Alman siyasetinin bunu yapması lazım. Yoksa bu 'darbenin arkasında Alman istihbaratının da olduğuna' yönelik Türkiye'deki kuşkular iyice artacak demektir. Bu çok talihsiz bir açıklama.