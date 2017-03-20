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'ndan 'ye kritik ziyaret!

İHA
  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 20:13 Güncelleme Tarihi: 20.3.2017 20:59
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye kritik ziyaret!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye kritik ziyaret!

, “'la Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı”na katılmak üzere 21-22 Mart 2017 tarihlerinde ’ye ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, ''la Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere 21-22 Mart 2017 tarihlerinde 'ye bir ziyaret gerçekleştirecektir. Toplantı kapsamında, DEAŞ'la mücadelede gelinen aşama değerlendirilecek, bugüne kadar edinilen tecrübeler ışığında bundan sonra atılacak ilave adımlar ele alınacaktır" denildi.

Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Washington'da bulunduğu süre içinde ayrıca, ABD'li yetkililerle ikili bazı görüşmeler de gerçekleştirmesi, bir düşünce kuruluşu etkinliğinde konuşma yapması, Amerikan medyasıyla temaslarda bulunması ve çeşitli kanaat önderlerini kabul etmesinin de planlandığı kaydedildi.

Çavuşoğlu'nun temaslarını müteakip New York'taki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmesinin de öngörüldüğü ifade edildi.