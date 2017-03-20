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'te 'nün '' yakalandı!

İHA
  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 19:13 Güncelleme Tarihi: 20.3.2017 19:19
Siirt'te FETÖ'nün 'Türkiye imamı' yakalandı!
Siirt'te FETÖ'nün 'Türkiye imamı' yakalandı!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) ile ilgili yürütülen soruşturmada, infaz koruma memurları ile zabıt katiplerinden sorumlu olduğu tespit edilen ve Ankara’da yakalanan bir kişi olmak üzere toplam 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "/PDY yöneticisi, mahrem hizmetlerinde görevli, infaz koruma memurları ile zabıt katiplerinden sorumlu olduğu tespit edilen ve Ankara'da yakalanan bir kişi ile 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen bir polis memuru muhtelif tarihlerde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı" denildi.