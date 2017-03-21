Adalet Bakanı ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Telefonda Amerikalı mevkidaşıyla görüşen Bekir Bozdağ, Fetullah Gülen'in geçici olarak tutuklanmasını talep etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşı Jeff Sessions ile görüştü. Bozdağ, görüşmede Fetullah Gülen'in geçici tutuklanması ve iadesine yönelik taleplerini iletti.



Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile Türkiye saati ile 17.30'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede Bakan Bozdağ, yeni görevinden dolayı ABD'li mevkidaşını tebrik etti.



Bozdağ'ın, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in geçici tutuklanması ve iadesine yönelik Türkiye'nin taleplerini net bir dille bir kez daha ifade ettiği öğrenildi.