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Adalet Bakanı ABD'li mevkidaşıyla görüştü

İHA
  • Giriş Tarihi: 21.3.2017 18:54 Güncelleme Tarihi: 21.3.2017 19:19
Adalet Bakanı ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Adalet Bakanı ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Telefonda Amerikalı mevkidaşıyla görüşen , Fetullah Gülen'in geçici olarak tutuklanmasını talep etti.

Adalet Bakanı , ABD'li mevkidaşı Jeff Sessions ile görüştü. Bozdağ, görüşmede Fetullah Gülen'in geçici tutuklanması ve iadesine yönelik taleplerini iletti.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile Türkiye saati ile 17.30'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede Bakan Bozdağ, yeni görevinden dolayı ABD'li mevkidaşını tebrik etti.

Bozdağ'ın, lideri Fetullah Gülen'in geçici tutuklanması ve iadesine yönelik Türkiye'nin taleplerini net bir dille bir kez daha ifade ettiği öğrenildi.