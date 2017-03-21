Almanya tehditte sınır tanımadı...

Türkiye, ekonomiden siyasete her alanda çağ atlatacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine emin adımlarla giderken, "evet"in önünü kesmek isteyen Almanya yasakçı tutumunda sınır tanımadı. Alman belediyeleri AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in Hannover programının iptali için antidemokratik yöntemlere başvurdu. Eker'in konuşma yapacağı cami ibadete kapatılmakla tehdit edildi. Bununla kalınmadı imama 20 bin euro para cezası kesileceği bildirildi. Aşağı Saksonya'da hiçbir siyasi faaliyet yapılmayacağına dair dört ayrı yazı çıkarıldı, birinde de Eker'e hapis cezası öngörüldü. Eker, Alman belediyelerinin keyfi tutumuna karşı hukuki süreci başlattı. Eker, yaşananları SABAH'a şöyle anlattı:



HAPİSLE TEHDİT ETTİLER

"Hannover'e gider gitmez arka arkaya dört yazı elimize ulaştı. Aşağı Saksonya bölgesinde hiçbir siyasi faaliyette bulunamayacağımızı yazmışlar. Yazılardan biri doğrudan şahsıma hitabendi. Belediye başkanı adına yetkili imzasıyla gönderilen yazılar bunlar. Şahsıma yönelik de bir yıl hapis cezası tehdidinde bulundular. Avukatlara vekalet verdim, hukuki süreç başlatılıyor. Biz bu yasaklara meydan okuduk."