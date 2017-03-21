Ömer Halisdemir’in şehit edilmesi ile ilgili davada tanık olarak dinlenen Zekai Aksakallı: Ona güvendiğim için Semih Terzi’yi öldürme emrini ben verdim. Son görüşmemizde telefonda helalleşmiştik...

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında cuntacı Semih Terzi ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığı'na giden 18 sanığın yargılandığı davaya dün Ankara 14'üncü Ceza Mahkemesi'ndeki 4'üncü duruşmayla devam edildi. Duruşma öncesinde adliye önünde toplanan vatandaşlar ise temsili idam sehpasına çıkardıkları terörist başı Fetullah Gülen'in üzerinde "FETÖŞKEŞTAYN" yazan maketine idam ipi geçirdi.



'NABZI ATIYORDU AMA...'

Gülen'in turuncu tulum giydirilmiş maketinin üzerinde "Adı: Fetoşkeştayn, Suçu: Vatan Haini, Cezası: İdam - Tüm şehitler adına Ömer Halisdemir" yazdığı görüldü. "Vatan haini FETÖ'nün uşakları", "Papalığın Truva Atı FETÖ" yazılı pankartlar taşıyan, "İdam isteriz" şeklinde slogan atan vatandaşlar, sanıkların üzerine urgan attı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın duygusal konuşması damgasını vurdu. Aksakallı "Halisdemir ile 8 kez telefonda konuştum. Son görüşmemizde güvendiğim bir asker olduğu için Terzi'nin hain olduğunu ve onu öldürmesi emrini verdim. Hatta bu olayın sonunda şehadet de olduğunu belirterek helalleştim. Sabah (16 Temmuz) saat 10'a doğru Karargah'a gittiğimde beton zemin üzerinde Ömer'in cansız bedenini gördüm. Üzerinde bir örtü vardı. Örtüyü kaldırdım ve onu alnından öptüm" dedi.

Aksakallı, 15 Temmuz'da saat 14.00'te Genelkurmay Karargahında 'Terörle Mücadele' toplantısına katıldığını ancak saat 16'da Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler'in önüne bırakılan not üzerine dışarı çıkmasıyla bir şeylerin ters gittiğini anladığını söyledi. Aksakallı bu toplantı öncesi Semih Terzi'nin babasının rahatsızlığını öne sürerek kendisinden izin istediğini de anlattı. Tanık Yüzbaşı Volkan Bal da cuntacı Albay Ümit Bak'ın, Aksakallı'nın telefonlarını açmadığını cuntacı Mehmet Ali Çelik'in kendilerine silah doğrultup 'tarafınızı seçin' dediğini söyledi. Bal, sağılık personelinin kendisine Halisdemir'in hafif nabzı olduğunu söylediğini ancak o sırada darbeci Üsteğmen Mihrali Atmaca'nın "Komutanım çekilin" diyerek Halisdemir'e iki el ateş ettiğini, TİM personelinin Atmaca'ya " Vurmasaydınız da hesap verseydi" dediğini aktardı.