Bakan Bozdağ’dan Editör Masası’na flaş açıklama

Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili süreç hakkında bilgi verdi. Bakan Bozdağ, "Süreç ABD ile usul açısından devam ediyor. Ancak netice alamadık. FETÖ teröristbaşı Gülen'in iadesi için bugün ABD Adalet Bakanı ile görüşeceğim" dedi.

"SİYASİ İSTİKRARI OLAN BİR TÜRKİYE İSTEMİYORLAR"

Bozdağ, bakanların Avrupa ülkelerindeki programlarının iptal edilmesine ilişkin, "Siyasi istikrarı olan bir Türkiye istemiyorlar. Güçlü iktidarlar tarafından yönetilen bir Türkiye hiç istemiyorlar. Ekonomisi her geçen gün güçlenen bir Türkiye istemiyorlar." dedi.

"Her dara düştüğünde Avrupa'ya koşup 'Bize yardımcı olun' diyecek başbakanlar, bakanlar istiyorlar. Türkiye'yi istedikleri gibi sevk ve idare edebilecekleri bir düzen istiyorlar." diye konuşan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Biz bugün Türkiye'de neyi oyluyoruz, Türkiye'nin hükümet sistemini değiştirecek miyiz değiştirmeyecek miyiz, onu oyluyoruz. Türk halkı, Federal Almanya'nın hükümet sistemini değiştirmeyi oylayacak olsa ben Almanya'dakilerin, siyasetçilerin tutumunu anlarım veya Hollanda'nın anlarım. Ama biz ne Hollanda'nın ne Almanya'nın hükümet sistemi değişikliğini oyluyoruz."

"BÜTÜN BU YAKLAŞIMLARI REDDETMEMİZ LAZIM"

Avrupa'nın yaklaşımının siyasi nezaketten uzak olduğunu vurgulayan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda bakıyorsunuz hep beraber hücum halindeler. Neden, niçin yapıyorlar? 'Evet' Türkiye'nin aleyhineyse bıraksınlar Türkiye'nin aleyhine bir şey çıksın, onların da keyfi yerine gelir. Ama bakıyorsunuz 'evet' çıkmasın diye uğraşıyorlar. Neden? Çünkü 'evet' Türkiye'nin lehinedir ve zayıf, güçsüz, istikrarsız bir Türkiye, terörle, krizlerle baş edemeyen, her defasında Avrupa'dan imdat dileyen bir Türkiye isteyenler sandıktan 'evet' çıkmasını istemiyorlar. Bu küstahça bir yaklaşım, skandal bir yaklaşım. Siyasi nezaketten, diplomatik nezaketten uzak bir yaklaşım. Bütün bu yaklaşımları bizim reddetmemiz lazım."

"DARBECİLER, TERÖRİSTLER HİMAYE EDİLİYOR"

Terör örgütü PKK yandaşlarının Almanya'da düzenlediği gösteriyi de değerlendiren Bozdağ, "Alman hükümeti, AB'ye göre terör örgütü olan PKK'ya ve yandaşlarına böylesi bir terör eylemi yapmasına nasıl izin veriyor. Bunu nasıl izah edeceğiz hukuk devletiyle, demokratik devlet anlayışıyla. Böyle bir durum olduğunda Alman hükümetinin ve kanunlarla görevli kıldığı kurumların, görevlilerin bu terör eylemine karşı kanunları uygulaması ve işletmesi lazım. Ama şu anda bunu göremiyoruz. Bu da çok net bir şekilde şu anda batı ülkelerinde, Türkiye aleyhine kim ne yapıyorsa himaye edildiğinin ispatıdır. Darbeciler, teröristler himaye ediliyor. Kim Türkiye'ye ihanet ediyorsa, zarar veriyorsa onların daha makbul insan kabul edildiği bir devlet, yönetici değerlendirmeleriyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞEN TÜRKİYE DEĞİL AB ÜYESİ ÜLKELER"

Türkiye'nin ikircikli ve çifte standartlı tutuma rağmen bugüne kadar AB sürecinden vazgeçmediğini söyleyen Bozdağ, "Bakarsanız Türkiye'de bu anlamda hiçbir değişiklik yok. Biz şu anda demokratikleşme adımlarımızı, hukuk devleti standardını daha ileri götürecek adımları atıyoruz. Hatta bu referandum maddeleri içerisinde de bu var. Çıkardığımız pek çok kanun içerisinde de son dönemlerde yine aynı yoğunlukta biz bu adımları atmaya devam ediyoruz. Bana göre değişen biz değiliz, AB üyesi ülkeler ve bu ülkelerdeki yönetim kadrolarının olaya bakışı değişti." dedi.

"VİYANA SÖZLEŞMESİ, HOLLANDA ANAYASASI, HEPSİ AYAKLAR ALTINDA"

Adalet Bakanı Bozdağ, Hollanda'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'ya yönelik tutumuna ilişkin de "Hollanda hükümetinin yaptığı bu olayı neresinden tutacağım? Hollanda hükümeti, polislere talimat veriyor. Polisler, Türkiye'nin bakanı geliyor, bakanın yolunu kesiyor. Yol kesmek eşkıyalıktır. Meşru bir devlet bunu yapmaz. Hele bir de meşru devletin bir bakanına karşı bunu yapmaz. Viyana Sözleşmesi, insan haklarına ilişkin sözleşmeler, Hollanda anayasası hepsi ayaklar altında." değerlendirmesinde bulundu.

"AVRUPA'DAKİ GİDİŞE DUR DENMEZSE..."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı Editör Masası'na yaptığı açıklamada, "Avrupa'daki gidişe dur denilmezse, Merkel'in de Rutte'nin de başka Arupa ülkelerinin yöneticileri de kendi ülkelerinde bile konuşacak yer bulamayacaklar. Ancak o zaman biz onlara yardımcı oluruz. Çünkü Türkiye'de ırkçılık, korku hastalığı, herhangi bir ülke karşıtlığı yoktur" dedi.

İADESİ İSTENEN TERÖRİSTLERİ VERMEYEN ÜLKELERE UYGULANACAK POLİTİKA

Türkiye olarak bizde misliyle mukabele ilkesi çerçevesinde Türkiye ile kim hangi tür ilişki kuruyorsa, Türkiye misliyle karşılık verecektir. Bizde onlara aynı usulle bakacağız. Bize karşı hukukun gereğini yapanlara Türkiye aynısını yapacaktır. Yapmayanlara karşı mütekabiliyet ilkesi uygulanacaktır.

FETÖ İADESİ

Süreç ABD ile usul açısından devam ediyor. Ancak netice alamadık. FETÖ teröristbaşı Gülen'in iadesi için bugün ABD Adalet Bakanı ile görüşeceğim.