Daily Sabah'tan Die Welt'in mektubuna cevap: 'Çözüm Avrupa'nın elinde'

Alman Die Welt gazetesi, geçmişte terör örgütü PKK'ya güzellemeleriyle bilinen Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in gözaltına alınması ve Türk-Alman ilişkileri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık mektup yazmıştı. Die Welt'e verilen cevaba karşılık Alman gazetesinin kendilerine de bir mektup yazması üzerine Daily Sabah, bu gazeteye hitaben yeni bir mektup kaleme aldı. Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz ve editöryal ekibin barış dilinde kaleme aldığı mektupta Almanya’nın teröristlere değil mültecilere sahip çıkması gerektiği vurgulanırken, bu ülkenin kendi politikalarını düzeltmesi halinde iki ülke ilişkilerinin de kendiliğinden normalleşeceğinin altı çizildi.

Türkiye'nin İngilizce, Almanca ve Arapça olmak üzere üç dilde yayın yapan gazetesi Daily Sabah'ın Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, kendisine mektup yazan Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt'in Genel Yayın Yönetmeni Dr. Ulf Poschardt'a barış dilinde bir cevap yazarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Alman ajanı" olarak nitelendirdiği Deniz Yücel ve gerilen Almanya-Türkiye ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Die Welt gazetesi Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in terör propagandası yaptığı iddiasıyla Şubat ayında İstanbul'da tutuklanması üzerine, Genel Yayın Yönetmeni Dr. Ulf Poschardt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir açık mektup yazarak Yücel'in serbest bırakılmasını istemişti.



Daily Sabah gazetesi de, Poschardt'ın bu açık mektubuna cevaben, 8 Mart'ta yayınlanan "Almanya'da artan faşizm tehlikesi" adlı başyazı ile doğrudan Die Welt Genel Yayın Yönetmeni'ne hitap etmişti.



'TERÖRİSTE DEĞİL MÜLTECİYE SAHİP ÇIK'



"Sevgili Ulf", diye başlayan metinde Almanya'nın teröristlere değil mültecilere sahip çıkması gerektiği vurgulanmıştı.



'NEO-NAZİ'LERİN KATLETTİĞİ 9 TÜRK İÇİN ADALET YOK MU?'



Yazıda Türk yargısının bağımsızlığına vurgu yapan Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Karagöz, Deniz Yücel davasının en yakın zamanda sonuçlanacağını belirterek Poschardt'a Neo-Nazi terör örgütü NSU tarafından katledilen dokuz Türk vatandaşının aile ve sevdiklerinin hala adaletin yerini bulmasını beklediğini hatırlattı.



Daily Sabah başyazısının kapanış cümlelerinde ise Almanya siyaseti ve toplumunda görülen aşırı sağdaki artış sebebiyle, kimsenin Türkiye'den Almanya'nın düşüncelerine sempati duymasını bekleyemeyeceği belirtildi.



DİE WELT'TEN DAILY SABAH'A MEKTUP!



Daily Sabah gazetesinin bu cevabı üzerine Die Welt Genel Yayın Yönetmeni Dr. Ulf Poschardt da cevap vermekte gecikmeyip, bu sefer Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz'e hitaben bir mektup yazdı.



Poschardt, Daily Sabah ekibine teşekkür ederek başladığı mektubunda, gazetelerinin NSU terörünü kınadığını ve bu konuda da hükümete daha önce gerekli eleştirilerin yapıldığını söyledi.



Die Welt olarak her türlü yabancı düşmanlığına karşı olduklarını ifade eden Poschardt, tutuklanan gazetecileri Deniz Yücel'in yargılanmadan terörist olarak damgalanmasından rahatsız olduklarını, yapılan tüm suçlamaları reddettiklerini belirtti.



Mektubun sonunda Türk-Alman ilişkilerine dikkat çekerek ülkeler arası diyaloğun gelişmesi için gazetecilerin neler yapabileceğini soran Poschardt, Türkiye'nin Almanlar ve özellikle de Alman siyasetçilerden ne beklediğini merak ettiğini kaydetti.



Son dönemdeki gerilim ve yabancılaşmaya dikkat çeken Poschardt, ifade ve düşünce özgürlüğüne inandığını ve sadece iki ülke arasındaki iletişimin yeni bakış açıları getireceğini vurguladı.



Die Welt Genel Yayın Yönetmeni'in bu mektubuna cevabını geciktirmeyen Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz ise, Almanya'nın Türk hukukuna güvenmesi gerektiğini söyleyerek, Almanya'da bitmek bilmeyen NSU davasının aksine Türkiye'de Yücel davasının en kısa zamanda çözüm bulacağını vurguladı.



'ALMANYA ÖN YARGILARDAN ARINMALI'



Türk ve Alman medyasının birer temsilcisi olarak ikili ilişkilere katkıda bulunmalarının önemini vurgulayan Serdar Karagöz, ancak kendilerinin bu görevi yerine getirmeden önce Türkiye ve Almanya'nın birbirini anlaması ve tüm önyargılardan arınması gerektiğini söyledi.



İki ülke arasındaki ilişkilerin uzun süredir devam eden bir işbirliğinden ibaret olduğunu hatırlatan Karagöz, bu güçlü ticari ve siyasi bağın sadece Nazi döneminde sekteye uğradığına dikkat çekti.



Karagöz ayrıca, Nazi rejiminden kaçan binlerce Alman bilim insanının Türkiye'ye sığınıp Türk Yüksek Öğrenimine katkıda bulunmasının ve üç milyondan fazla Türk'ün çalışmak için Almanya'ya göçünün iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirdiğini ifade etti.



Karagöz, Poschardt'a olan mektubunda, son nesil Alman siyasetçilerinin bu güzel ilişkileri daha da geliştirmek yerine tehlikeye atacağına dair endişelerini de dile getirdi.



'AVRUPA'DAKİ TÜRKLERİ KİM KORUYACAK?'



Almanya'yı evi bilen üç milyondan fazla Türk'ün bu ülkede faşizmin tekrar artmasından korku duyduğunu belirten Karagöz, Avrupa'nın merkezinde artan anti-İslam saldırılarının Türkleri nasıl etkileyeceğini sordu.



BARIŞ DİLİNDE DAVET!



"Almanya etnik olarak Alman olmayanları koruyabilecek mi? Türk ve Alman aydınlar olarak Avrupa'nın anti-İslam popülizmine yenilmemesi için neler yapabiliriz?" sorularını dile getiren Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, mektubununun sonunda Die Welt Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt'ı İstanbul'a davet ederek gündemdeki konulara dair fikir alışverişinde bulunmak üzere bir Daily Sabah – Die Welt paneli organize etmeyi teklif etti.