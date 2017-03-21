Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, topraklarında yaşayan Türk toplumunun Türk yetkililerle bir araya gelmesini engelleyerek, diplomatik ve konsolosluk ilişkilerini düzenleyen sözleşmeleri ihlal eden Hollanda’nın, terör örgütünün Türkiye’de yapılacak referandumla ilgili sloganların da atıldığı gösterisine izin vermesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hollanda'da Nevruz kutlaması adı altında PKK terör örgütünün sembolleri ve terörist başının resimleriyle gösteri yapılmasına Hollanda makamlarının müsamaha göstermesi, Hollanda'nın son dönemde ülkemize yönelik izlediği taraflı ve hasmane tutumu ısrarla sürdürdüğünü ortaya koymaktadır" denildi.



Açıklamanın devamında, "Topraklarında yaşayan Türk toplumunun Türk yetkililerle bir araya gelmesini engelleyerek, diplomatik ve konsolosluk ilişkilerini düzenleyen sözleşmeleri ihlal eden, ifade ve toplanma özgürlüğünü gasp eden Hollanda'nın, terör örgütünün, ülkemizde yapılacak referandumla ilgili sloganların da atıldığı gösterisine izin vermesi kabul edilemez. Bu yaklaşım, ülkemize yönelik çifte standartlı uygulamaların yeni bir örneği olmasının yanı sıra, anılan ülkenin evrensel değerleri çarpıtan uygulamaları açısından da ibret vericidir" ifadelerine yer verildi.