Genelkurmay Karargahı'nda15 Temmuz gecesine ilişkin yeni görüntüler

A Haber Genelkurmay Karargahı'nda 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin çok özel görüntülere ulaştı. Görüntülere göre; Genelkurmay Karargahı'nda, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak etkisiz hale getirilerek, komutanların başına çuval geçirildi. Orgeneral Çolak'ın koruma müdürü olan Yüzbaşı Burak Akın'ın ise darbeci askerler tarafından bacağından vuruldu.

A Haber, Genelkurmay Karargahı'nda 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin çok özel görüntülere ulaştı. Türkiye'yi deriden sarsacak görüntüler A Haber spikeri Can Okanar modaretörlüğünde Sabah gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrrahman Şimşek ve Sabah gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman tarafından değerlendirdi. Görüntülere göre; Genelkurmay Karargahı'nda, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak etkisiz hale getirilerek, komutanların başına çuval geçirildi. Orgeneral Çolak'ın koruma müdürü olan Yüzbaşı Burak Akın ise darbeci askerler tarafından bacağından vuruldu.Bu görüntülerin kaydedildiği dakikada karargah dışında çatışma sürüyordu, bu çatışmalarda bir astsubay da şehit oldu. Karargahın üst katında bulunan 'General Amiral Şube Müdürlüğü' odası, Yurtta Sulh Konseyi tarafından gece boyunca iletişim için kullanıldığı belirlendi.

ORGENERAL SALİH ZEKİ ÇOLAK O ANLARI İFADESİNDE ANLATMIŞTI

Darbeciler tarafından başına çuval geçirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak mağdur sıfatıyla savcılığa verdiği ifadede o günü şöyle anlatmıştı:

DARBECİ TÜRKKAN ARADI

Çolak, ifadesinde, olay gecesi bazı duyumlar üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı bilgi vermek amacıyla telefonla aradığında Genelkurmay Başkanı Emir Subayı Piyade Yarbay Levent Türkkan'ın kendisine çok rahat bir ses tonuyla "Komutanım Genelkurmay Başkanımız sizi ve özellikle Kurmay Başkanımız İhsan Uyar'ı karargaha bekliyor" dediğini söyledi.

Türkkan'ın kendisini Akar ile görüştürmeden doğrudan karargaha davet ettiğini anlatan Çolak, Genelkurmay karargahının önüne geldiklerinde Genelkurmay'ın güney nizamiyesinde emir subayı İkmal Binbaşı Yunus Can'ın kendisine "Komutanım, Genelkurmay güney nizamiyesinde yerde yatanlar var, bir sorun olabilir. Karargaha olduğumuz yerden giriş güvenlikli olmayabilir, onun için Kara Harp Okulu nizamiyesine yöneliyoruz" dediğini belirtti.

Çolak, "Harp Okulu nizamiyesi bekleme yerinde Genelkurmay'ın güney nizamiyesinde problem olabileceği düşüncesiyle Genelkurmay kışlasının diğer nizamiyelerinden giriş yapılabileceği ve bu konuda koordine edilebileceği hususunda koruma müdürüm Piyade Binbaşı Burak Akın'a emir verdim. Dönerek Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanlığının giriş kapısından Genelkurmay'a giriş yaptım" diye konuştu.

Genelkurmay Başkanlığına giriş yaptıktan sonra ilerlerken içeride tam teçhizatlı özel kuvvet personeli görünümlü askerlerin bulunduğunu ifade eden Çolak, şöyle konuştu:

"Genelkurmay Başkanımızın Komutanlık karargahının giriş kapısına gelip yoğun ateş altında araçtan indiğimde Genelkurmay Başkanı Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel giriş kapısının iç kısmından bağırarak bana hitaben 'Komutanım süratle içeri girin' şeklinde heyecanlı şekilde bağırıyordu. O ana kadar Genelkurmay Başkanlığına dışarıdan bir saldırı olduğunu, karargah içerisindeki askerlerin dışarıya karşı karargahı koruduklarını düşündüm. Süratle önde ben arkamda Kurmay Başkanım Orgeneral İhsan Uyar ve subayım Binbaşı Yunus Can olacak şekilde içeriye girdik."