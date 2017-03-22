Başbakan Binali Yıldırım: Erzurumlu Teyo pehlivan bunu görse pataklar

Iğdır'da Zübeyde Hanım Bulvarı'nda referandum mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği referandum sürecinde söylediği yalanlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, "CHP malesef çok çirkin ve kalitesiz bir kampanya yürütüyor. Yalan dolan başka bir şey yok. Bakın Erzurumlu Teyo Pehlivan bunu görse pataklar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olmayan şeyleri anlatıyor. Yalanı da çok rahat söylüyor. Yalanı da çok rahat söylüyor. Bunlar yalanı meslek haline getirmiş. Gözünüzün içine baka baka yalanlarını altalta sıralıyorlar. Bu herşeyden önce temsil ettiğiniz ana muhalefet partisinin tabanına büyük bir saygısızlık. Kılıçdaroğlu tek adam olacak diyor. Sen de 7 seçim kaybettin devam ediyorsun, bize tek adam dersi mi veriyorsun?" dedi.

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Kardeşliğimizi bozmaya hiçbir terör örgütünün gücü yetmeyecek. Ne FETÖ, ne PKK ne de bazı Avrupalı ülkeler.... Bizi birbirimize hasım etmeye asla kimsenin gücü yetmeyecek. bugüne kadar zorlukları birlikte aştık" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması şöyle oldu:

"EVET DEDİĞİNİZDE KANDİL'İN MUMU SÖNECEK"

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız ve aziz milletimiz dik durdu ve o alçaklara gereken cevabı bu meydandan verdiniz. Gençler siz Türkiye'nin geleceğisiniz, hem 15 Temmuz akşamında hem sonrasında Türkiye bir oldu, beraber oldu, Yenikapı ruhunda bir araya geldik. Bazıları bu ruhu sürdüremediyse de Ak Parti ve MHP karar verdik. Türkiye'nin geleceği için yeni anayasa için bugün karşınızdayız. Bu darbe kalıntısı anayasadan sizlerin desteği ile kurtulacağız. Karar sırası, yetki sizde. Bütün terör örgütleri hayır kampanyası yapıyor. Kandil'de bölücü örgütün elebaşı sürekli konuşuyor. FETÖ'nün dümen suyuna girmiş bazı siyasetçiler de terörün değirmenine su taşıyor. Teröristler Avrupa'da miting yaparken, EVET kampanyası kısıtlanıyor, memleket sevdalılarıyla buluşmamız engelleniyor. Nerde Avrupa, nerde Avrupa değerleri? Avrupa'nınki tam bir iki yüzlülüktür. Evet dediğinizde Kandil'in mumu sönecek, Pensilvanya'nın ışığı sönecek, teröristler korkacak millet sevinecek.

"ERZURUMLU TEYO PEHLİVAN BUNU GÖRSE PATAKLAR"

CHP malesef çok çirkin ve kalitesiz bir kampanya yürütüyor. Yalan dolan başka bir şey yok. Bak Erzurumlu Teyo Pehlivan bunu görse pataklar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olmayan şeyleri anlatıyor. Yalanı da çok rahat söylüyor. Yalanı da çok rahat söylüyor. Bunlar yalanı meslek haline getirmiş. Gözünüzün içine baka baka yalanlarını altalta sıralıyorlar. Bu herşeyden önce temsil ettiğiniz ana muhalefet partisinin tabanına büyük bir saygısızlık. Kılıçdaroğlu tek adam olacak diyor. Sen de 7 seçim kaybettin devam ediyorsun, bize tek adam dersi mi veriyorsun? 14 senedir hizmet üretiyoruz, ülkemize büyük eserler kazandırdık. Sadece son birkaç ay içinde Türkiye için çok önemli eserlerin açılışını yaptık. Iğdır 2007 yılında cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 68 oy verdi. Iğdır'a en güzeli yakışır. Iğdırlı hemşehrilerim, EVET'lerinizi öyle yüksek sesle söyleyin ki teröristbaşı Pensilvanya'dan duysun, Kandil duysun, PKK duysun. Bu EVET'leriniz daha dün Fırat Kalkanı ile El Bab'tan defettiğimiz DEAŞ duysun, İstemezuk'çuların feleği şaşsın.