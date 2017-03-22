Başbakan Yıldırım: "Terör herkesin başının belasıdır

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da meydana gelen saldırı ile ilgili olarak, "Terör herkesin başının belasıdır. Sadece terörü Müslüman ülkelerle zikretmek yapılan en büyük yanlıştır. Terör küresel bir felakettir. İnsanlığın başının belasıdır. İstanbul ne kadar güvenliyse, Londra da o kadar güvenli. Ankara ne kadar güvenliyse, Paris de o kadar güvenli. Dolayısıyla terör konusunda çifte standardı, amayı, fakatı bırakmak lazım. Terör konusunda bütün ülkelerin bir araya gelmesi ve ortam mücadele yapılması lazım. Bugünlerde DEAŞ terörüne 'İslamist terör' diyorlar. Bu bizim kanımıza dokunuyor. İslam dini ile terör birlikte zikredilemez. Her terör olayını yapanı İslamiyete mal etmek, işin başından beri çifte standart anlamına gelir" dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ACIYI PAYLAŞIYORUZ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınayarak, "Benzer saldırılara birçok kez maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, Birleşik Krallık ve Birleşik Krallık halkının acısını paylaşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Londra'da Parlamento'nun bulunduğu Westminster bölgesinde meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Benzer saldırılara birçok kez maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, Birleşik Krallık ve Birleşik Krallık halkının acısını paylaşmaktadır." mesajını paylaştı.

AB BAKANI ÇELİK: TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUZ

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere'de gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'a, Türkiye'nin dayanışma mesajını ilettiğini belirten Çelik, "Terör tüm ülkeler için tehdittir. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmadan topyekun mücadele verilmelidir." ifadelerini kullandı.