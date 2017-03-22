Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'de kritik açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de yaptığı açıklamada FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ABD'nin PYD'ye desteği konularının, Türk-Amerikan ilişkilerini gölgeleyen ve çözülmesi gereken iki husus olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de yaptığı açıklamada FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ABD'nin PYD'ye desteği konularının, Türk-Amerikan ilişkilerini gölgeleyen ve çözülmesi gereken iki husus olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüşmesinde "ABD'nin PYD'ye desteği konusunu" gündeme getirdiğini ve "sadece DEAŞ ile savaşıyor diye bir terör örgütüne meşruiyet verilemeyeceğini" vurguladığını bildirdi.