'Evet diyenlere 42 yasak PKK'ya her şey serbest'

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının pankart açıp, terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıması Alman gazeteci Martin Lejeune'nin tepkisine neden oldu. 16 Nisan'daki referandum için Avrupa ülkelerinin 'hayır'ı desteklediğini belirten ve PKK'nın Almanya'nın derin devleti konumuna geldiğini savunan Lejeune, "AK Parti ve MHP'nin 42 toplantısı iptal edilirken, PKK'lıların flama ve bayrak açmasına izin veriliyor" dedi.

HEM PKK HEM FETÖ'YÜ DESTEKLİYORLAR



SABAH'a konuşan Alman gazeteci Lejeune şunları söyledi:

* Alman hükümeti PKK'yı koruyup dolaylı yoldan destekliyorlar. Beşiktaş'ta yapılan hain terör saldırısından sonra Berlin sokaklarında kutlama yapanları çektiğim için bana saldırdılar. Orada bir Türk restoranına saklanarak kurtuldum.

* Evet kampanyası çalışmalarına izin vermeyen Almanya, hem PKK'lıları hem de FETÖ'cüleri kollayıp, koruyor. FETÖ'cü savcılar Almanya'da. Bu ülke PKK'lıların adeta merkezi olmuş. Hayır'cılara her türlü destek, olanak tanınıyor. Evet kampanyası için ise sorun çıkarıp, yaptırmıyorlar. Bu, demokrasiyi savunan bir devlet için dürüst bir davranış değil. Merkel'in demokrasi anlayışı nerede. PKK, Almanya'nın anayasasını tehdit ediyor. Oysa Türkiye'de 'hayır' kampanyası yapanlar rahatça broşürlerini dağıtıyor. Türkiye'de demokrasinin tüm gerekleri yerine getiriliyor.





ALMANYA İKİ YÜZLÜLÜĞÜ BIRAKSIN



* Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek isteyen Almanya'nın her fırsatta teröre karşı verilen mücadeleye destek mesajları vermesi samimi değil. Artık iki yüzlü davranmayı bıraksınlar. Beşiktaş'taki saldırı sonrası Almanya Başbakanı Angela Merkel, PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini ve saldırıyı kınadıklarını söylemişti. Bu sözlerine ek olarak Türkiye ile terörle mücadelede işbirliğini yoğunlaştırma mesajını vermişti. Patlamadan sonra Berlin başta olmak üzere bazı şehirlerde kutlama gösterileri yapıldı. Alman istihbarat servisi, Alman kanun uygulamaları ve Alman İçişleri Bakanlığı, PKK'yı koruyup dolaylı destekliyor. Benim gibi, mesleklerininin gereğini yapan, Alman politikacılar ile PKK arasındaki ilişkileri soruşturan gazeteciler susturuluyor ve tehdit ediliyor.





TÜRKLER'İN EN BÜYÜK UMUDU ERDOĞAN



"Almanya'da 3 milyon Türk ayrımcılığa, ırkçılığa uğruyor. Maalesef Türk ve Müslüman karşıtlığı var. Bu insanlar her gün tehdit alıyor. Bazı gazeteler Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, size göstermeye utandığım, yayınlar yapıyor. Almanlar, Türkler'e ve diğer Müslümanlar'a karşı İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudiler'e karşı uyguladıkları metotları kullanıyor. Almanya'da 8 milyon Müslüman var. Üniversitelerde namaz kılmalarına izin verilmiyor, başörtüsü takmaları engelleniyor. Almanya'da ayrımcılığa ve ırkçılığa uğrayan Türkler'in ve Müslümanlar'ın tek umudu Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan."

Fotoğraflar: İrem KESİCİ