“Fırsatını bulunca Terzi’yi vur!”

15 Temmuz darbe girişimi sırasında cuntacı general Semih Terzi'yi öldüren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 kişinin yargılandığı davaya devam edildi. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Albay Altan Bora tanık olarak heyet karşısına çıktı. Bora, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen alarm emri üzerine havaalanına gittiklerini belirterek, "Binbaşı Fatih Şahin, Semih Terzi'ye uçağın kapasitesinin bütün taburu almayacağını, 24 kişilik yer olduğunu söyleyince Terzi, 'O zaman 24 adamını al uçağa bin' diye emir verdi. Terzi bana 'Genelkurmay'ın bize ihtiyacı var. Siz burada kalın gelen uçaklarla diğer personeli Ankara'ya gönderin' dedi" diye konuştu.



'SOPA, TABANCA NE VARSA ALDIK'

"Bizim birliğin bu kalkışmanın içinde olacağı hiçbir şekilde aklıma gelmedi" diyen Bora, yaşanan gariplikler üzerine Zekai Aksakallı Paşa'yı aradığını ve Semih Terzi'nin Ankara'ya hareket ettiğini söylediğini belirterek şöyle devam etti: "Zekai Paşa, 'Semih Terzi emir komuta içinde hareket etmiyor. O bir hain' dedi. Uçak daha havadayken yanımdaki Volkan Yaman Yüzbaşı'nın telefonundan, Binbaşı Fatih Şahin'e, Semih Terzi'nin hain olduğunu ve fırsatını bulduğu anda etkisiz hale getirilmesi mesajını yazdım." Sanık Şahin ise mesajı hatırlamadığını iddia etti. Altan Bora, Semih Terzi'nin Şahin'i ısrarla aradığını ve özellikle onun taburunu Ankara'ya götürdüğünü belirtti. Bir diğer Tanık Ömer Faruk Bozdemir ise Zekai Aksakallı'nın emri üzerine ÖKK karargâhını cuntacılardan kurtarmak için evlerinde tabanca, av tüfeği, sopa ne buldularsa alıp çatışmaya gittiklerini belirtti. Bozdemir, Mihrali Atmaca ve timinin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi ve "Ancak onlar olmasalardı bile eninde sonunda karargâhı cuntacılardan alacaktık" diye konuştu.