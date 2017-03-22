Menzilimiz bir maksadımız bir

Başbakan Yıldırım, Nevruz Cemi buluşmasında konuştu: Bin yıldır ne başardıysak hep beraber başardık. Bin yıldır bütün sevinçlere ortak olduk, bütün sorunlarımızı dayanışmayla birlikte aştık

Başbakan Yıldırım, ATO Congresium'da Uluslararası Hacı Bektaş Veli ve Sultan Nevruz Cemi buluşmasına katıldı. Alevi irfanının bu topraklardaki merkezi konumunun yüzyıllardır ruhları, sözleri güzelleştirdiğini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti: "Alevi, Sünni vatandaşlarımızın birlikte yaşadığı bir köyde doğdum. Benim adımın da çok sevdiğimiz komşumuzdan geldiğini sizlerle paylaşmak isterim... Havamıza suyumuza düşen cemreleri gönlümüze düşürme zamanı gelmiştir."



BERABER BAŞARDIK

"Biz birbirimizin çocuklarına isim verecek kadar güçlü bağlarla, güçlü bir hukukla birbirimize bağlıyız. Aynı sofrada, aynı tastaki çorbaya birlikte kaşık salladık. Düğünlerimizi birlikte yaptık. Birlikte semaha, halaya durduk. Cenazelerde acılarımızı, hüzünlerimizi paylaştık, mutluluklarımızı paylaştık. Bu kardeşiniz, Alevi kültürüne çok yakın ve sıcak bir komşudur. Biz iç içe yaşadık, birlikte yaşadık, bundan sonra da ilelebet birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Bin yıldır ne başardıysak hep beraber başardık. Bin yıldır bütün sevinçlere ortak olduk, bütün sorunlarımızı dayanışmayla birlikte aştık. Yol birdir, maksat birdir, menzil birdir."



AYNI ZİHNİYET İŞ BAŞINDAYDI

"Bu topraklarda bizi ancak ayrıştırarak, kavga ederek birbirimizin sevgisini azaltamaya çalışıyorlar. Bizim o hain planlayıcılarından öğreneceğimiz hiçbir şey yoktur. Dün, kardeşi kardeşe düşürüp, nifak sokanları, Ehlibeyt'i Kerbela'da zalimce katledenleri asla akıldan çıkarmayalım. Çorum'da, Maraş'ta, Malatya'da Madımak'ta aynı zihniyet benzer amaçlarla iş başındaydı." Yıldırım, İstanbul'da da Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuştu. Terörle mücadelede Güneydoğu Anadolu halkından destek alarak ilerlediklerini vurgulayan Yıldırım, "Kimliğinizle gurur duyun, ancak devletinizle, Türkiye Cumhuriyeti ile de gurur duyun" dedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milletin iradesiyle kurulacağını, bunun da istikrar ve güçlü Türkiye anlamına geldiğini vurgulayan Yıldırım, "Herkes kendine göre anlatıyor. 'Hayır' propagandası yapanlar var. 'Evet' propagandası yapanlar var. Bunlar gayet doğal, demokraside bunlar olmalı. Ama yani öyle şeyler söyleniyor ki vatandaşa, insanın kanı donuyor" diye konuştu.



YÜZLERCE ALEVİ KLASİĞİ YAYIMLANDI

2009'DA Alevi açılımının başlatıldığını anımsatan Başbakan Yıldırım, 14 yılda yapılanlardan bazılarını ise şöyle sıraladı:

Nevşehir Üniversitesi'nin adını Hünkâr Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak değiştirdik.

Din kültürü ve ahlak bilgisi programına farklı mezheplerin yaklaşımlarını da dahil ederek güncelledik. 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren Aleviliğin de öğretime dahil edilmesini sağladık.

Milli Eğitim Bakanlığımız, Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi proje okulu çalışmasını başlattı. Bu okulda İslam'ın Alevi-Bektaşi yorumunun öğretilmesi hedeflendi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi'ni, 2017-2018 eğitim döneminde faaliyete geçireceğiz.

Yüzlerce Alevi-Bektaşi geleneği klasiği yayına girdi.