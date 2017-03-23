17 ilde operasyon... Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmişteki Kanun Hükmünde Kararnamelerle meslekten çıkarılan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 60 emniyet personelinin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli Adana, Afyon, Ankara, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Osmaniye, Uşak ve Yozgat'ta 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekiplerin, evlerdeki aramaları sürüyor.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ve evlerdeki aramalarda bazı örgütsel dokümanların ele geçirildiği bildirildi.