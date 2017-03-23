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'daki unda 44 tutuklama

AA
  • Giriş Tarihi: 23.3.2017 03:46 Güncelleme Tarihi: 23.3.2017 04:01
ASELSAN'daki FETÖ operasyonunda 44 tutuklama
ASELSAN'daki FETÖ operasyonunda 44 tutuklama

kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 75 şüpheliden 44'ü tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (), 'daki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 75 kişiden 44'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, aralarında ASELSAN'daki görevinden daha önce uzaklaştırılanların da bulunduğu 75 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren bu kişilerden 74'ü tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı, biri ise savcılıkça salıverildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliklerince sorgulanan 74 şüpheliden 44'ü tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Diğer 30 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.