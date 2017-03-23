FETÖ'cü avukatlara operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasına ilişkin başlatılan operasyon kapsamında 84 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 35 şüpheli avukat gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet başsavcı vekili Hasan yılmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.

84 GÖZALTI KARARI

Başsavcı Vekili Yılmaz, bir kısmının Bylock kullandığı, bir kısmının da örgüt yöneticisi yada üyesi olduğu tespit edilen 84 şüpheli avukat hakkında gözaltı kararı verdi .

FETÖ'nün 'avukatlar yapılanması'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ili kapsayan operasyon başlattı. 35 şüpheli avukat yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerden Av. Ş.P'nin Tahşiye soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan Hidayet Karaca'nın kullandığı Bylock yüklenen telefon hattının sahibi olduğu anlaşıldı. Soruşturma kapsamında Erhan Tunceli'n avukatı Erdoğan Soruklu da yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ'den tutuklu eski polis Ali Fuat Yılmazer'in Bylock kullanan avukat kızları da bu soruşturmadan daha önce gözaltına alınmıştı.