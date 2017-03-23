Erdoğan: El aman diliyorlar ama yok...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de geçekleştirilen Balkan-Rumeli buluşmasında PKK ve FETÖ teröristlerinin aman dilediğini ancak devletin şehid katilini affetmesinin söz konusu olmayacağını belirtti ve ekledi "İdamı onaylarım"

BİZİMLE BAŞ EDEMEYECEKSİNİZ! BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNZİ

Onlar çılgına dönüyorlar. Türkiye bunu nasıl yapıyor diyorlar. Almışlar yanlarına PKK'yı FETÖ'yü, DEAŞ'ı onlarla birlikte yürüyorlar. Bizimle baş edemeyeceksiniz! Biz milletimizle yürüyoruz. Evelallah hepsi bir tarafa bizim daha delinecek çok dağlarımız, inşa edilecek çok köprülerimiz, kurulacak çok fabrikalarımız, kepegi açılacak çok dükkanlarımız var. Onlar Güneydoğu Anadolu'da Kürt kardeşlerimin evlerininönüne çukurlar açtılar. Hendekler açıp bombalar yerleştirdiler. Utanmadan sıkılmadan hala el aman diliyorlar. Yok! Adalet neyse bedelini ödeyeceksiniz.

İDAMI ONAYLARIM: DEVLETİN ŞEHİD KATİLİNİ AF YETKİSİ YOK

İdam konusunda kararımız söyledim. 16 Nisan'dan sonra parlamentomuz idam kararını verir gönderirse onaylarım. Devletin 249 şehidin katillerini affetme yetkisi yoktur.