FETÖ valizle nakit para taşıdı

Alman istihbaratının başkanı Kahl’ın, 15 Temmuz’un arkasında FETÖ olmadığı yönündeki açıklamasına yalanlama ABD’den geldi. Gölge CIA olarak bilinen Stratfor FETÖ için “İstihbarat örgütü gibi... Yurtdışına valizle para taşıyorlar” dedi

ABD istihbarat teşkilatı CIA'nın birlikte çalıştığı ve "Gölge CIA" olarak adlandırılan Stratfor'un gizli belgeleri, Alman BND'nin başkanı Bruno Kahl'ın "FETÖ eğitimle uğraşan masum sivil toplum kuruluşu" saptamasına kuşkuyla bakılmasını sağlayan veriler ortaya koyuyor. Stratfor'a göre "FETÖ profesyonel bir istihbarat örgütü gibi. Örgüt yurtdışına valizle nakit para taşıyor."



GECE YARISI SADAKAT TESTİ

ABD'deki özel istihbarat kuruluşu Stratfor'un yazışmasına göre, FETÖ yapılanması profesyonel bir istihbarat örgütünün çalışmasına benziyor. Örgüt, "hayırsever eğitim kuruluşu"nun başvurması gereken son yöntem olduğunu düşündürecek şekilde yurtdışına valizle nakit para taşımış. 2012'de Wikileaks tarafından ifşa edilen 5 milyondan fazla belge arasında yer alan FETÖ ile ilgili çarpıcı bilgiler, Stratfor çalışanlarından CNN International'da da yorumculuk yapan Reva Bhalla'nın bir e-posta yazışmasında yer alıyor. Reva, 2010'da merkeze gönderdiği bir e-postada "merkeze" FETÖ'nün askeri, güvenlik ve ekonomik yapılanmasına ilişkin şu önemli bilgileri verdi:

"Örgüt, en parlak öğrencileri sınıflardan alıyor ve üzerlerine odaklanıyor. Her öğrencinin danışmanı her yıl değişiyor. Gece geç vakit ya da sabah erkenden çağırarak sadakatinizi test ediyorlar. Üniversite sınavlarında sonuç aldıklarında, sadık öğrencileri askeri akademiye yerleştiriyorlar.

Ordunun yüzde 30'u halihazırda Gülen ile bağlantılı ya da etkisi altında. Çok küçük yaşlardan itibaren askeri personelle nasıl etkileşim içine girecekleri, rütbeleri ve laik davranma gibi şeyleri öğreniyorlar. Ordu içinde asimile olduklarında, içiyorlar, flört ediyorlar vs. Kendilerini idare eden kişilerle gizli olarak nasıl iletişim kuracakları ve emir alacakları konusunda eğitiliyorlar. Bu, profesyonel bir istihbarat örgütünün çalışmasına fazlasıyla benziyor.



"PARA TAŞIDILAR"

Polisteki Gülenciler daha fazla manevra alanına sahip. Poliste örneğin, camiye gitmeniz, başörtü giyen bir eşinizin olması sorun değildi. Kaynağın tahminine göre şu an itibarıyla polis gücünün çoğunluğunu kontrol ediyor olabilirler.

Ankara'daki biri örneğin, Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan sorumlu oluyor. Bu Türk şehrindeki işadamları o zaman, bu ülkelerdeki fonlama inisiyatiflerinden sorumlu oluyor. Kelimenin tam anlamıyla bu ülkelere transfer edilen para dolu valizleri vardı, ama daha sonra TUSKON gibi örgütler yoluyla süreci yasallaştırdılar."