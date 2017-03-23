İzmir merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 65 gözaltı

İzmir merkezli 28 ilde Fetullahçı Terör Örgünü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 65 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmi·r merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Eğitim alanında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yapılan operasyon kapsamında aranan 155 kişiden 65 kişi gözaltına alındı. Hakkında aranma kararı bulunan şahısların aranma ve yakalanma çalışmaları devam ederken, bu şahısların Şelale ve Sema kurumlarında çalışan öğretmen, bilişimci ve muhasebeci oldukları belirtildi.