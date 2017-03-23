Mimar ve mühendisler TMMOB'nin 'hayır' kararına karşı çıktı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi bir grup, birliğin halk oylaması için "hayır" kampanyası yürütmesini protesto etti.

Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası Birliği'nin (TMMOB) kendine bağlı bütün mimar ve mühendis odalarının internet sitelerine ve Kızılay'daki merkez binasının duvarına 16 Nisan referandumunda kararlarının 'hayır' olacağını yazmasına karşı çıkan Mimar, Mühendisler Ankara Grubu TMMOB önünde protesto gösterisinde bulundu. Üyeler adına konuşan Grup Başkanı Yılmaz Ada, TMMOB'nin kendine bağlı odaların üyelerinin iradesini yok saydığını belirtti.



Birliğin kararının üyelerin kararını yansıtmadığını belirten Ada şunları söyledi:



SÖZÜNÜZ SÖZÜMÜZ DEĞİLDİR



Mesleki gelişmeyi amaçlayan odalar hali hazırdaki uygulamaları ve yaklaşımları mesleğimizin gelişmesine katkıda bulunmanın aksine odaları sadece ideolojilerine bir maşa olarak kullanma gayretindelerdir. Bugün TMMOB'a bağlı bürün mühendis odalarının Web sitelerinin ana ekranında referandumla ilgili 'Hayır' kararı alındığı duyurulmuştur. Ayrıca Kızılay'daki binaya ise 'hayır' afişi asılmıştır. Bir mesleğin kamuya mal olmuş yasal organizasyonları olan odaların, üyelerinin iradesini yok saymışlardır. Sergilenen bu davranış yasal değildir. Hukuk dışı bu davranışı şiddetle kınıyoruz ve dava açacağımızı da bildiriyoruz. Yüzbinlerce üyesi olan oda yönetimlerine soruyoruz; demokrasi demokrasi diye her yerde çığırtkanlık yapıp mangalda kül bırakmıyorken, hangi demokratik akılla, kime sordunuz da 'hayır' kararı aldınız? Sizle aynı düşündüğümüzü nereden çıkardınız? Bunun adı demokrasi mi yoksa diktatörlük mü? Dünya görüşü sizinle farklı olan ve yasal zorunluluklardan dolayı üyeniz olan mühendislerden aldığınız gücü yıllardır kirli siyasetinize alet ettiniz. Şimdi de TMMOB'un kuruluş yasasına aykırı olmasına rağmen bir siyasi parti gibi bizim adımıza alenen bildiriler dağıtıyor, bize sormadan bizim adımıza aldığınız kararları açıklıyorsunuz. Sözünüz sözümüz değildir.





SİZ KİME HİZMET EDİYORSUNUZ?



Mimar ve Mühendis odaları gerçekten şapkayı önlerine koyup kuruluş amaçlarını hatırlamalı ve ideolojilerine değil mesleğimize hizmet etmelidir. Odalar bir meslek örgütü gibi değil, siyasi bir örgüt gibi davranma ve ülke yararına yapılan milli politikaların karşısında durup birilerimin arka bahçesi gibi davranma refleksinden vazgeçmelidir. Odalar termik santral kurulacak dava ediyor, nükleer santraller kırılacak dava ediyor, sanayi tesisleri, fabrikalar her şeye muhalif ve davacı tutum sergiliyorlar. Sanki mühendislere muhalif bir yapıymış gibi davranarak, mühendislerin çalışacağı yeni iş alanlarının açılmaması için var gücüyle çalışıyor. Siz kime hizmet ediyorsunuz. Mecburi üyeniz olan bizler için mi? Yoksa maşası olduğunuz başka yerle için mi? Aidatlarımızı ideolojik propagandalarınız için harcayamayacaksınız. Bundan sonra ülkesinin geleceği ve kalkınması için çalışmayan, ülkesinin vatansever mühendislerine gereği gibi hizmet sunmayan odalara rahat vermeyeceğiz.



BÖYLE KÜSTAHLIK GÖRÜLMEDİ



Görüşleri alınmadan referandumda 'hayır' kampanyası yürütmek isteyen TMMOB'ı protesto eden grubun karşısına TMMOB'un hayırcı mimarları çıktı. Ellerindeki hayır pankartları ıslıklar ve sloganlar basın açıklamasını baltalamaya çalıştı. Odayı ideolojilerine araç tutanlara aldırmayan grup basın açıklamasını tamamlayıp olaysız dağıldı.