O pankarta Bozdağ'dan sert tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat’ın Şefaatli İlçesi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Bozdağ, Viyana Büyükelçiliği'ne Pankart asılmasına da de tepki göstererek, Avusturya hükümetinin Büyükelçiliği korumakla görevli olduğunu hatırlattı.

Bakan Bozdağ, şöyle dedi:

"Avusturya hükümeti Türkiye Büyükelçiliği'ni korumakla görevlidir. Türkiye Büyükelçiliği'nde çalışanların, orada yaşayan Türklerin yaşam hakkını ve diğer haklarını korumak ve gereğini yapmakla görevlidir. Türklere sağlanan hakları yok etmek Avusturya hükümetinin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri de ihlal etmek anlamına gelir. Türkiye Büyükelçiliği'nin ve Büyükelçiliği'nde çalışan Türk temsilcilerin her türlü güvenliğinin alınması Avusturya hükümetinin sorumluluğu altındadır. Oralara saldırı karşısında veya herhangi bir gösteri, pankart açma, başka tür terör eylemi karşısında da Türk elçiliğini korumak Avusturya hükümetinin asli görevidir. Ben buradan Avusturya hükümetine bu asli görevini bir kez daha hatırlatmak isterim."

MÜLTECİLİK STATÜSÜ VERİLİP İADE EDİLMİYOR

Bozdağ bazı ülkelerin teröre destek verdiğini belirterek "Bu güne kadar istediğimiz AB ülkelerinden 443 tane terör suçlusu var. Bunların yüzde 99'u neredeyse talebimiz karşılanmadı. Bu son derece önemli. Türkiye'nin aleyhine terör faaliyetinde bulunanların iadesi ya mültecilik statüsü verilerek yada bu terör faaliyetleri siyasi bir suç olarak değerlendirilmek suretiyle iade edilmemektedir. Bu da terörle mücadele konusundaki uluslararası dayanışmanın olmadığını en azından Türkiye açısından yeteri kadar olmadığını ortaya koymaktadır. Biz diyoruz ki terörün rengi, dini, dili, vatanı, ülkesi olmaz. Terör, terördür, her yerde terördür. Her yerde teröre karşı etkin bir mücadele şarttır. Eğer bu mücadeleyi uluslararası toplum birlikte vermezse terörden zarar görmeye birlikte devam edecektir. Umarım bu saldırı son olur, başka bir saldırı başka bir ülkede asla olmaz."