PKK sanığında FETÖ dokümanı

Aydın merkezli 7 ilde yapılan terör örgütü PKK/KCK ve gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik operasyonda daha önce gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde, Fetullah Gülen'e ait kitaplar ve 11 adet 1 dolar bulundu.



Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 Mart'ta İl Jandarma Komutanlığı'nca Aydın merkezli İstanbul, Şırnak, Batman, Muğla, Muş ve Mersin'de yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde çok sayıda yasak doküman ele geçirildi.



Bulunan dokümanlar arasında 11 adet 1 dolar, terör örgütü ele başısı Fetullah Gülen'e ait kitaplar, Bank Asya'ya ait 1 banka dekontu, 2 kredi kartı ve ajanda da bulunuyor.