Bir daha yaşanırsa misliyle vururuz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, PYD/PKK bölgesinden açılan ateşle bir askerin şehit olması üzerine Rus Maslahatgüzarının Bakanlığa davet edildiğini belirterek, bundan sonra benzer olayların yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapılmasının gerektiği, eğer yaşanırsa buna (terör örgütüne) misliyle mukabele edileceğinin kendisine aktarıldığını söyledi. Basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Müftüoğlu şunları söyledi:



MİSLİYLE MUKABELE EDİLECEK

BYPG-PYD kontrolünde olduğu söylenen bir bölgeden Türkiye'ye yönelik bir saldırı söz konusu. Ancak Rusya ile varılan anlaşma çerçevesinde bu bölgedeki ihlalleri izlemeden Rusya sorumlu olduğu için Rus Maslahatgüzarı çağrıldı ve bu hususlar kendisine aktarıldı. Rus Maslahatgüzarın gelmesi vesilesiyle Afrin'de Rus askeri unsurlarının yer almasına ilişkin husus hakkında görüşlerimiz tekrar aktarıldı. Rusya ile PYD-YPG, terör örgütü PKK ile bağlantılı her türlü terörist örgüt ve uzantısına ilişkin görüşleri her düzeyde paylaşıyoruz. Bu husus bilinen bir gerçektir. Oradaki ofisin kapatılması konusunda Rusya'dan adım atmasını bekliyoruz.



KOMUTANIN YPG ARMASI: Biz, YPG-PYD'nin ne olduğunu tüm ortaklarımıza her görüşmede anlatıyoruz, onların gerçek yüzünü, bir terör örgütü ve uzantısı olduğunu aktarıyoruz. Hassasiyetimizi biliyorlar ve bu hassasiyetlerimizi muhafaza ediyoruz. Bu hassasiyetlerimizin özellikle dikkate alınması bizim beklentimizdir. Afrin'de konuşlanmayı farklı bir şekilde yorumlamamak gerektiği düşüncesindeyim. Dolayısıyla halen 2016 yılının sonundaki anlaşmanın unsurlarının geçerli olduğunu kabul etmek zorundayız.



Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 29 Mart'ta Türkiye ve Rusya'dan yetkililerin katılımıyla terörle mücadele konulu bir toplantı düzenleneceğini bildirdi.



PKK'DAN 'HAYIR' TEHDİDİ

Bu arada bölücü terör örgütü PKK elebaşılarından Cemil Bayık, halk oylamasında "Hayır" oyu verilmesi yönünde tehditlerde bulundu. Bölücü terör örgütüne karşı yapılan terör operasyonlarını, "Kürt halkına yönelik operasyonlarmış" gibi yansıtmaya çalışan terörist Bayık, örgüt mensuplarına, halk oylamasında "Evet" çıkmasının PKK'nın sonu olacağı mesajını verdi.



Selva ÜNAL