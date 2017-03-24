X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşı ile telefonda görüştü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşı ile telefonda görüştü!

AA
  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 20:26 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 20:27
Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşı ile telefonda görüştü!
Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşı ile telefonda görüştü!

, ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve Naydenov, görüşmede Türkiye ile arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için birlikte çalışma arzusunda olduklarını belirtti.

Görüşmede, Çavuşoğlu ayrıca Türkiye-Bulgaristan sınır kapılarındaki gösteriler nedeniyle Türkiye'den Bulgaristan'a geçen otobüslerin engellenmesi konusunu gündeme getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, bu tür engellemelerin tekrarlanmaması hususunda Bulgaristan makamlarınca gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentiyi vurguladı.