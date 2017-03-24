Erdoğan'dan Almanya'ya: Sen kimsin, haddini bil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada Almanya'ya sert tepki gösterdi. Erdoğan, Alman istihbaratının 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında 'FETÖ'yü görmedik' sözlerine, "Diyor ki; biz bu olayların arkasında FETÖ'yü görmedik diyor. Bunu önce muhatabına sor. Türkiye'nin milli istihbarat teşkilatına sor. Sen kimsin ya! Haddini bil! Bu ne demek biliyor musunuz? Almanya'nın en üst düzeyinde olanlar diyor ki, ben söylemiyorum sen söyle! Bu, bu demektir." dedi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

"SEN KİMSİN YA! HADDİNİ BİL"

Almanya'nın istihbarat başkanı açıklama yapıyor. Bir istihbarat başkanı açıklama yapamaz. Diyor ki; biz bu olayların arkasında FETÖ'yü görmedik diyor. Bunu önce muhatabına sor. Türkiye'nin milli istihbarat teşkilatına sor. Sen kimsin ya! Haddini bil! Bu ne demek biliyor musunuz? Almanya'nın en üst düzeyinde olanlar diyor ki, ben söylemiyorum sen söyle! Bu, bu demektir. Siz kime bir kötülük yaparsanız, karşılığını bulursunuz! Daha güçlü bir Türkiye için yönetim sistemini yeniliyoruz. Değişimden korkmadık, bugün de korkmuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çok önemli ve faydalı bir değişimdir. Son dönemde Avrupa ülkeleri ve AB ile yaşadığımız sorunlar, bizim demokrasi, insan hakları talebimizden kaynaklanıyor. Düşünün, 1963, 2017.. AB, 54 senedir kapısında bekletiliyor. Neden? Bakın Ab içinde bir tane müslüman ülke yok. Türkiye'yi hazmedemiyorlar. Bize nüfusunuz kalabalık diyorlar! Almanya'nın nüfusu da bizim kadar. Bize neden numara yapıyorsunuz? Vatandaşlarımıza yapılan muamelenin Avruğa değerlerine uymadığını söylüyoruz. Eğer Avrupa böyle bir yanlışa düşerse en büyük zararı kendisi görür. Ben bunu söyleyince rahatsız oluyorlar. Bizim yaptığımız Avrupa'yı yanlışları sebepleriyle ikaz etmekten ibarettir. Söylediklerimiz Avrupalılara acı geliyorsa, bilsinler ki biz onları dost kabul ediyoruz onun için söylüyoruz. Türk arkadan hançerlemez, kuyu kazmaz. Avrupalılar merak etmesinler, biz ne söylüyorsak açıkça söyleriz. Bir Türk atasözü vardır: Dost acı söyler!