Kulat: Sözlerimiz çarpıtıldı, ‘Evet’ %54

Bugün Cumhuriyet Gazetesi’nin manşetinde yayınlanan “AKP’de gizli hayırcılar var” başlıklı haberde MAK Araştırmanın anketine göre ‘Evet’ oranının %45-47 bandında olduğu iddia ediliyor. Sabah.com.tr’ye bir açıklama yapan MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat Cumhuriyet gazetesinin yaptığı haberin çarpıtıldığını belirtti ve ekledi: “Son araştırmamızda ‘Evet’ oranı %54. Son 15 günlük çalışma ile bu oran %58’e ulaşabilir.

İŞTE MAK ARAŞTIRMA BAŞKANI MEHMET ALİ KULAT'IN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

SON ARAŞTIRMAMIZDA AK PARTİ'NİN OY ORANI %52

Bütün kamuoyu araştırmalarımızda yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye sorarız. Son 3 ayda yaptığımız tüm araştırmalarda AK Parti'nin oy oranının 50-52 bandında olduğunu görüyoruz. Sor araştırmamızda da %52'yi gördük. AK Parti seçmeninin %10'luk bir kısmının farklı nedenlerle referandumda 'Hayır' demesi kuvvetle muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Bu oran referandumda 45-47 bandında bir yer tutuyor.

CUMHURİYET SÖZLERİMİZİ ÇARPITTI

Cumhuriyet Gazetesi ise AK Parti'den gelecek %47 oranındaki 'Evet' oylarını "referandumda evet oyları %45-47 bandında" şeklinde vermesini doğru bulmuyorum. Bizim yaptığımız son araştırmada 'Evet' oyları %54'e dayanmış durumda.

HAYIR DOYUMA ULAŞTI EVET'İN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Hayır cephesi neden 'Hayır' dediğini anlatamiyor. MHP içindeki muhalifler Bahçeli gitsin diye 'Hayır' diyor. CHP ise Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanmasın diye 'Hayır' diyor. Ancak 'Hayır' cephesi doyuma ulaştı. Ancak 'Evet'te hala yükseliş potansiyeli bulunuyor.

SON 15 GÜN İYİ DEĞERLENDİRİLİRSE 'EVET' %58'İ BULABİLİR

Yaptığımız son araştırmada HDP oylarının %7'e gerilediğini görüyoruz. Bu da 1 Kasım seçimleri ile kıyaslandığında %5'lik bir kayıp demektir. Bu oran henüz referandum sonuçlarına tam olarak yansımış değil. Eğer AK Parti son 15 günü iyi değerlendirirse 'Evet' oranı %58'e dayanabilir.