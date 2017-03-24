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'dan 'ın kuzeyine !

AA
  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 22:26 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 22:51
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Türk Silahlı Kuvvetlerince 'ın kuzeyine gerçekleştirilen yla, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 16 hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince () 'ın kuzeyi ve Hakkari kırsalına gerçekleştirilen nda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 16 hedefin imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca saat 14.56 ila 19.54 arasında, Irak'ın kuzeyi Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Kandil ve Hakurk bölgeleri ile Hakkari kırsalına harekat düzenlendi.

Harekatta terör örgütü PKK mensuplarına ait 16 hedef imha edildi.