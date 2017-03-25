3 maymunu oynayan İngiltere’nin eski bakanı FETÖ için bakın ne dedi!

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Straw: (FETÖ'nün darbe girişimi) Hiç şüphesiz, gün gibi ortada ki onların dahli var. Neredeyse bir Avrupa ülkesinde (Türkiye) demokratik olarak seçilmiş hükümetin devrilmesine sebep oluyordu. Korkunç.

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, "Hiç şüphesiz, gün gibi ortada ki onların dahli var" şeklinde konuştu.

Antalya'da bu yıl altıncısı düzenlenen Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun eş başkanlığını yürüten Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Straw, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Straw, Tatlıdil Forumu'nun 6 yıl önce, Türkiye ve İngiltere hükümetleri ile politikacılar, iş adamları, akademisyenler ve medya temsilcilerini bir araya getirerek, fikir alışverişinde bulunulması ve geleceğe birlikte bakılması için kurulduğunu hatırlattı.

"FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE DAHLİ GÜN GİBİ ORTADA"

Tatlıdil Forumu'nun iki ülkenin birbirini anlaması ve dostluğunu geliştirmesi için bir platform olduğunu belirten Straw, şunları kaydetti:

"Bir konu benim için büyük bir endişe kaynağı. Birleşik Krallık'ta bile Türkiye'de geçen Temmuz ayında gerçekleşen darbe girişimi gerçek manada çok az anlaşılıyor. Aktarıldığı şekle bakılırsa, bu birkaç askerin baş kaldırması sonucunda birkaç kişinin öldürüldüğü. Ama bu kesinlikle doğru değil. Neredeyse, bir Avrupa ülkesinde (Türkiye) demokratik olarak seçilmiş hükümetin devrilmesine sebep oluyordu. Korkunç."

İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının Dış İlişkiler Komisyonunun bugün yayımladığı raporda, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, bu olayın ülkenin demokrasisini hedef aldığı ve İngiltere'nin bu konuda Türkiye'ye verdiği desteğin yerinde olduğu ifade edilmişti.

Raporda, İngiltere Dışişleri Bakanlığının 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'ye verdiği hızlı desteğin, Türkiye'de İngiltere'nin yakın bir müttefik ve dost olarak algılanmasını sağladığı kaydedilmişti.

Komisyonun raporu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda ise temkinli ifadeler içeriyor. Raporda, Türkiye'nin FETÖ ile darbe girişimi arasındaki ilişki konusunda bildirdiklerine İngiltere'nin inandığı ancak FETÖ konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı iddia edildi.