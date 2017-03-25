Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na flaş sözler!

‘Hayır’da ısrar eden CHP lideri 15 Temmuz’u ağzına almıyor. Eleştirilerini sürdürüyor. Aslında kendi partisinin freni patlamış, şanzumanı dağılmış, göremiyor. Hayır çıkarsa Türkiye’nin yeni darbelere gebe olduğunu ya anlamıyor ya da kafası almıyor. CHP’nin yanında elikanlı PKK, FETÖ, ‘Hayır’cı yoldaşları varken çok şükür bizim yanımızda Bursa vardır, Türk milleti ayaktadır”

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi 'Evet' çalışmalarını sürdüren MHP Lideri Devlet Bahçeli, Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Gökdere meydanında partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Yaklaşık 10 bin vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen mitingde önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, sözlerine 16 Nisan'da yapılacak referandumunun barışa, huzura, dirilişe milli birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni ederek başladı.

"AVRUPA ÜLKELERİ 16 NİSAN REFERANDUMUNDAN RAHATSIZDIR"

Bursalı vatandaşlara, "Türkiye'nin düşmanlarına karşı aynı safta mısınız?" şeklinde soru yönelten Bahçeli, "Bu evetler Bursa'nın sarsılmaz iradesidir. Bu evetler hainleri hüsrana uğratacaktır. Tüm dünyanın gözü Türkiye'dedir. Avrupa ülkeleri 16 Nisan referandumundan rahatsızdır. Milletimizin kaderine sahip çıkacak olması Hollanda'sından Almanya'sına kadar birçok ülkeyi korkutmaktadır. Türk milleti 16 Nisan'da oyunu bozacaktır. Hollanda ve Almanya Türkiye Cumhuriyeti'nin bakan ve milletvekillerine her türlü zorluğu çıkarırken teröristlerle düşüp kalkacak kadar ilkeldir. Türkiye küstahça aşağılanmaktadır. PKK'lılar Almanya ve Hollanda sokaklarında cirit atmaktadır. İnsanlık değerlerinden bahsedenlerin gerçek yüzleri Suriye'de ve Irak'ta deşifre olmaktadır. Çifte standart Avrupa'ya hakimdir. Türkiye zulme baş eğmez, taviz vermez. Haçlı kalıntılarına eyvallah etmez" dedi

"PARÇALANMANIN KIYISINDA DURDUK"

15 Temmuz'un vatan, millet ve istiklal kaybının an meselesi olduğunu çıkarttıklarını ifade eden Devlet Bahçeli, "Parçalanmanın kıyısında durduk. Felaket hepimizi yiyip bitirecekti. Böyle durumlarda sistemsel değişimler normaldir, beklenmelidir. 'Hayır'da ısrar eden CHP lideri 15 Temmuz'u ağzına almıyor. Eleştirilerini sürdürüyor. Aslında kendi partisinin freni patlamış, şanzumanı dağılmış, göremiyor. Hayır çıkarsa Türkiye'nin yeni darbelere gebe olduğunu ya anlamıyor ya da kafası almıyor. CHP'nin yanında elikanlı PKK, FETÖ, 'Hayır'cı yoldaşları varken çok şükür bizim yanımızda Bursa vardır, Türk milleti ayaktadır. Elbette hevesleri kursaklarında kalacaktır. Bursa hak ettiği demokrasi dersini verecektir. Bunlar kaçamayacak. 16 Nisan'dan sonra yakayı ele vereceklerdir. Biz bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Küresel güçlerin bölgemizdeki kanlı tezgahlarını devletle birlikte olarak dağıtacağız. Hayırsızların, hayır kuşağında buluşmuşların, 'Cumhuriyet elden gidiyor, diktatörlük geliyor' demelerine bakmayıp, 'Evet' diyeceğiz. Biz Türkiye'nin diriliş ve toparlanmasına evet diyoruz" dedi.

"EVET DEYİP BÖLÜCÜ DÜŞMANLARA DÜNYAYI DAR EDECEĞİZ"

'Bidon kafalı', 'makarnacılar' diyenleri sandığa gömmek için 'Evet' diyeceklerini dile getiren MHP Lider Bahçeli, "Her vatan evladı bir ve eşittir. Hayır diyen kardeşlerim, Türkiye'nin şartlarını düşünün. Gelişmeleri yorumlayın, inceleyin. Samimiyetle hayır kararınızı tekrar gözden geçirin. Biliniz ki hayırda hayır yoktur. Henüz vakit varken hayırdan vazgeçin. Hayır lobisi içindeki örgüt ve partiler bekanın karşısındadır. Biz şahsa değil, sistemin bakiliğine 'Evet' diyoruz. Evet deyip bölücü düşmanlara dünyayı dar edeceğiz. En doğrusu neyse Bursa'nın onu yapacağına inanıyoruz. PKK 'Hayır' diyormuş varsın desin. Kendini Türk milliyetçisi sanan hayırsızlar düşünsün. Ülkücü hareket oy veren, vermeyen kardeşiyle beraberdir. FETÖ'cülerin algı oyunları tutmayacaktır. Yeni darbeden bahsedenler, yeni istila hareketi olursa bu vatanı korkusuzca savunacağız, darbeye kalkışanları rezil edeceğiz. Yemin Türklüğün bekasıdır. Yemin Türk milletinin birliğidir. Türkiye sizinle tarih yazacaktır" şeklinde konuştu.