Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seyhan Caddesi'nde düzenlenecek toplu açılış töreninde konuşuyor.

Antalya'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya'nın demokrasi mücadelesinde ön saflarda yer aldığını biliyorum. Darbe girişiminde ülkesinin yanında savaşan polis memurumuz ve bir üniversite öğrencimiz şehit oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ, bu milleti teslim alamadı. Bir tarafta bayraklarımız bir tarafta şehitlerimiz. Öyle durup dururken bu topraklar vatan olmadı. Antalya bilesiniz ki Cumhurbaşkanınız beşer planında bugüne kadar kimsenin önünde eğilmedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'daki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

IMF'YE İNCE AYAR!

Geçmişte koalisyonlar ve zayıf hükümetlerin ülkemizde nelere mal olduğunu biliyoruz.Bu iş damdan düşenlerin işidir. Damdan düşmeyenler bu işi bilmez. Ana muhalefetin başındaki zat, bakıyorsunuz aman Ya Rabbi akşam başka sabah başka konuşuyor. Ey Kılıçdaroğlu, bu kavgalar çıkmasın diye biz Başbakan ve Cumhurbaşkanını birleştiriyoruz. Bunu dahi anlamaktan aciz olanlar bu ülkeye hizmet verebilir mi? Dikili ağaçları yok! 8 ay memurunu maaş ödeyemeyen bir devlet vardı. Biz geldik maaşları takır takır ödemeye başladık. Hani One Minute dedim ya! O Davos'ta IMF'nin başkanı dedim ki: Siz bizi siyaseten idare etmeyeceksiniz. Bunu kafanızdan silin. Verdiğiniz borcu taksit taksit alacaksınız. Siz sadece ona bakın. Türkiye'yi idare edemessiniz, Türkiye'nin Başbakanı benim, siz değilsiniz. 2013'te bütün borcu ödedik. Sonra onlar bizden borç istedi. Dedik, 5 milyar dolar verebiliriz. Baktılar Türkiye bizi borçlandıracak, vazgeçtiler. Biz dik duracağız. Bunlar Türkiye'yi nasıl bir boyunduruk altına almışlardı. Bütün bu pislikleri biz temizlemek zorunda kaldık.

"BİZ KANUNİ'NİN TORUNLARIYIZ"

Ana muhalefetin başındaki zatın SGK genel başkanı olduğu zamanı biliyoruz. Biz butün hastaneleri birleştirdik. Kararı verdik, adımı attık. Şu anda memur işçi ayrımı var mı? İsteyen istediği hastaneye gidiyor mu? Hatta özel hastanelere gidiyor mu? Bu da yetmez, benim bir aşkım var. Sağlık Bakanıma dedim ki Şehir Hastaneleri kuracağız. Biz Kanuni'lerin torunlarıyız. Şehir hastaneleri kuralım ki dünyanın dertlileri buraya gelsin. Koskoca İstanbul'un Çapa'sında, Cerrahpaşa'sında sokaklarda sedyelerde hastalar taşınırdı. İnşallah Antalya'mızda da bir şehir hastanesi olacak. Eğer 1991'den bu yana bu yeni sistem olsaydı şu anda bulunduğumuz yerin iki kat üstünde olacaktık.

"TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ OLACAK"

16 Nisan onlar için kabus günüdür. İstikrar ve güven ortamını garanti altına alacak Cumhrubaşkanlığı Sİstemi ile Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacak. 16 Nisan düğün, bayram günüdür. Antalya alın teriyle kazanan bir şehirdir. Benim bacılarımın tarlalarda seralarda nasıl çile çektiğini iyi bilirim. Antalya'nın istikrarı ve güveni sağlayacak olan anayasa değişikliğine dört elle sarılacağını biliyorum.

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