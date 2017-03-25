Darbe görevlendirilmesi 3 gün önce yapılmış

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin örgüte mensup hainlere 15 Temmuz'dan üç gün önce, yapacaklarının ve el konulacak yerlerin bildirildiği belirlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin örgüte mensup askerlere, 15 Temmuz'dan üç gün önce görevlerinin tebliğ edildiği ortaya çıktı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Beytepe'deki Jandarma Okullar Komutanlığında meydana gelen olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, darbe girişiminden önce yapılan hazırlıklara yönelik ifadeler yer aldı.

İddianameye göre, şüpheli eski Yarbay Fazıl Ergün, FETÖ yapılanmasıyla Amasya'nın Merzifon ilçesinde ortaokul öğrencisi olduğu sırada tanıştığını belirtti.

Ergün, öğrencilik döneminde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okutulduğunu, daha sonra Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitimine devam ettiğini ifade etti.

Askeri lise öğrenciliği sürecinde kendisinden sorumlu "Salim" kod adlı örgüt üyesiyle görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Ergün, göreve başladığında da toplantılara katıldığını bildirdi.

Ergün, 2011 yılında Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Astsubay Tayin Şube Müdürlüğüne atandığını, burada askeriyenin cemaat imamı olduğunu düşündüğü "Osman" kod ismini kullanan matematik öğretmeni ile çeşitli aralıklarla görüşmeler yaptığını aktardı.

Şüpheli Ergün, 2013 yılından sonraki atamalarda etkin olmaya başladığını, 17-25 Aralık sürecinden sonra ise "Osman" kod adlı örgüt üyesiyle görüşmelerin azaldığını anlattı.

GÖREVLENDİRMELER TANDOĞAN'DA YAPILMIŞ

Darbe girişiminden, 12 Temmuz günü haberi olduğunu itiraf eden Ergün, aynı gün akşam saat 22.00 sıralarında örgütün askeriye imamı olan "Osman" ve onun üstündeki "Hakan" kod adlı kişilerle Tandoğan'daki bir ofiste görüştüğünü kaydetti.

Burada yapılan görüşmede "Hakan" kod adlı örgüt üyesinin askeriye içerisindeki örgüt mensuplarına operasyon yapılacağını ve bunun engellenmesi için 15 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında yönetime el konulacağını aktardığını bildiren Ergün, talimatın örgütün elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiğinin söylendiğini anlattı.

Darbe girişiminin ilk olarak Genelkurmay Karargahı'nda başlayacağının, daha sonra yurt genelinde sıkıyönetim ilan edileceğinin belirtildiğine işaret eden Ergün, darbenin emir komuta zinciri dahilinde değil, kolordu ve tugay seviyesinde kendilerine destek verileceğinin bildirildiğini vurguladı.

"İÇERİ GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATTIK"

15 Temmuz'da saat 22.00 sıralarında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığına giderek, Kurmay Başkanı Albay Özkan Doğan ve Binbaşı Tarın Görener ile görüşme yapmasının istendiğini anlatan Ergün, Doğanay ve Görener'in görevlendireceği 30 kursiyer teğmenle 1 numaralı nizamiyenin emniyetinin sağlanmasının istendiğini kaydetti.

Yapılan görüşmede belirtildiği gibi 15 Temmuz'da Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığına gittiğini bildiren Ergün, ifadesinde şunlara yer verdi:

"Özkan Albay bana faaliyetin erkene alındığını, hemen 30 teğmenle birlikte nizamiyeye gitmemi söyledi. Ancak teğmenler hazır olmadığından dolayı hazır olan 10 teğmen ile 1 nolu nizamiyeye geçerek, tedbir aldık. Burada içeri giriş ve çıkışları kapattık. Yüzbaşı ve binbaşı rütbesinde Kurs Tabur Komutanlığında görevli olduğunu değerlendirdiğim personel ile birlikte 20-30 kadar teğmen vardı. Hepsi tam teçhizatlı, silahlıydı ve saat 02.00'ye kadar teğmenlerle birlikte burada bekledik. Bu arada ben, Özkan Albay ile sürekli irtibat halinde idim ve durum hakkında bilgi alıp verdim. Saat 02.00 sıralarında camilerden sela okunmaya başlayınca bu faaliyetin başarısız olduğunu düşünmeye başladım."

Nizamiyede bulunduğu süre içerisinde çatışma ortamının olmadığına vurgu yapan Ergün, daha sonra İstanbul'a giderek ailesiyle vedalaştığını, 19 Temmuz'da da kendi birliğine giderek, teslim olduğunu bildirdi.