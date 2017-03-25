Emine Erdoğan 15 Temmuz şehit aileleri ile buluştu

Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Derneği'nin şehit ailelerinin sıkıntılarına ortak olmak amacıyla Antalya'da düzenlediği iki günlük kampa katıldı ve şehit yakınları ile kahvaltıda buluştu.

Emine Erdoğan, kahvaltı programında yaptığı konuşmada sözlerine 'Milli Mücadele'nin, Çanakkale'nin şehitleri neyse, 15 Temmuz direnişinin şehitleri de, vatanımızı borçlu olduğumuz kahramanlardır. Hepsini rahmet ve minnetle anıyorum.' diyerek başladı.

"FETÖ HAİNLERİ VE İŞBİRLİKÇİLERİ, CUMHURBAŞKANI'NIN YURTDIŞINA KAÇTIĞI YALANINI YAYARKEN, BİZ MİLLETİMİZLE BULUŞMAK İÇİN ÇOKTAN YOLA ÇIKMIŞTIK"

15 Temmuz'un takvim yapraklarından herhangi bir tarih olmadığını söyleyen Erdoğan, '15 Temmuz, ülkemizin ve bu aziz milletin, sırtından vurulduğu çetin bir günün adıdır. O gecenin dehşetini de, cesaretini de anlatmaya kelimeler yetmez.' dedi. O gece herkesin farklı bir hikayesi olduğunun altını çizerek kendi yaşadıklarını anlattı. 'FETÖ hainleri ve işbirlikçileri, Cumhurbaşkanı'nın yurtdışına kaçtığı yalanını yayarken, biz milletimizle buluşmak için çoktan yola çıkmıştık. Gecenin karanlığında, üzerimize salınmış F-16'ların arasından geçerken, yolumuzu tek birşey aydınlattı. Müslümanların dara düştüğünde hatırlayıp teskin olduğu o ayet; 'Onlar tuzak kurarlarken, Allah da tuzak kuruyordu. Kuşkusuz ki Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.' Bu ayet, kalplerimizi korkudan emin kıldı. Çünkü biliyorduk ki, Allah, en büyük karar vericiydi ve kaderimiz onun elindeydi. Bu mutlak gerçeğe imanla ve Rabbimin izniyle, İstanbul'a indik.' dedi.

"15 TEMMUZ GECESİ BİZ, 'MİLLET' OLMAYI ÖĞRENDİK.' DEDİ"

'O gece, ihanetin, vahşetin akıl almaz boyutları, memleketimizin üstüne zifiri bir karanlık gibi çökmüştü. Ta ki, korkuyu korkutan, ölümü öldüren, cesareti bir zırh gibi giyinen milletimiz, meydanları doldurana kadar. O gece vatan için, bayrak için bütün ayrılıklar yok oldu, eridi! Cemil Meriç'in ifadesiyle, o gece 'bu ülkede ilerici, gerici, sağcı, solcu değil, namuslu ve namussuz insanlar vardı. 15 Temmuz gecesi biz, 'millet' olmayı öğrendik.' dedi.

"O SABAH TÜRKİYE'YE DOĞAN GÜNEŞ, BİR YANDA MİLLETİMİZİN ZAFERİNİ MÜJDELEDİ"

Emine Erdoğan sözlerine şöyle devam etti; '15 Temmuz'a kadar gençlerimiz, çocuklarımız darbenin ne anlama geldiğini bilmiyordu. Fakat bizim için darbe sözcüğü, kabuk bağlamış bir yarayı kanatır gibi içimizi kanattı. Çünkü darbenin bu ülkeye maliyetini çok iyi biliyorduk. Milletin oylarıyla göreve gelmiş bir Başbakan'ı, darbenin darağacından kurtaramamış olmak, hepimizin içinde yıllardan beri çözülmeyen bir düğümdü. Her on yılda bir, büyük çabalarla aldığımız yolu sıfırlayan darbe girişimlerine karşı yüreğimiz öfke doluydu. Fakat çok şükür ki, 15 Temmuz'da düğüm çözüldü. Milletimiz darbeye geçit vermedi. Bu güzel çocuklarımızın geleceğini, tankların altında ezdirmedi. Yiğitlerimizin şehadeti, Türkiye'yi zifiri bir karanlıktan kurtardı. O sabah Türkiye'ye doğan güneş, bir yanda milletimizin zaferini müjdelerken, bir yanda darbeci hainlerin bütün kirlerini, en çıplak vaziyette gözler önüne sermişti.'

15 Temmuz'un, dünyada benzerine az rastlanacak bir halk devrimi olduğunun altını çizen Erdoğan, Türk Milleti'nin o gece, siyasi iradeye vesayetleri bu ülkeden temizlemesi ödevini verdiğini söyledi. 16 Nisan referandumunu, bu ödevin metni olarak tanımladı.

"16 NİSAN TÜRKİYE İÇİN BİR MİLAT"

16 Nisan'ın, Türkiye için büyük bir milat olacağını söyleyen Erdoğan, 'Türkiye'nin önündeki engelleri kaldıracağına, milletimiz için yeni bir sayfa açacağına inanıyorum.' dedi. Emine Erdoğan, şehitlerin yadigarı gençlere seslenirken, 'Devletiniz, bir ömür boyu arkanızdadır ve geleceğinizin teminatıdır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Sizler her biriniz, hepimizin evi olan bu vatanın cengaverleri olacaksınız. Bu toprakların değerini en iyi bilenler olarak, bu coğrafyanın hakkını yine en iyi siz vereceksiniz.' dedi.

Emine Erdoğan, sözlerini şehit aileleri ile biraraya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek tamamladı.

Şehit yakınları ile yapılan kahvaltı programında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da bir konuşma yaptı. Toplantının ardından Emine Erdoğan şehit aileleri ile yakından ilgilendi ve sıkıntılarını dinledi.