Hollanda’da Türk partisine ayrımcılık

15 Mart’ta yapılan genel seçimlerin ardından Hollanda Temsilciler Meclisinde partilerin yerleri ve milletvekillerin oturacağı sandalyeler belli oldu. İlk kez katıldığı seçimlerde 3 milletvekili elde eden ve Hollanda siyasetinde göçmenler tarafından kurulan DENK Partisi'nin vekillerine mecliste ayrımcılık yapıldı.

Atları ve itleriyle Türklere saldıran, bakanlarımıza yasaklar koyan Hollanda, bir skandala daha imza attı.

AYAKTA DURARAK PROTESTO ETTİLER

15 Mart seçimlerinde aldıgı 220 bin oyla üç milletvekili çıkaran DENK Partisi, resmen dışlandı. Tunahan Kuzu, Selçuk Öztürk ve Farid Azarkan Temsilciler Meclisi'nde en arka sıraya atılmayı ayakta durarak protesto ettiler.

HAK ETTİĞİMİZ YER DEĞİL

Kuzu, "Bize gösterilen yer milletvekili sayımıza göre hak ettigimiz yer degil" dedi.

Sabah Avrupa