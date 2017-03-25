Şeyh Sait pankartına AK Parti'den açıklama

Diyarbakır'da üzerinde Başbakan'ın fotoğrafının da bulunduğu, "Her evet Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir fatihadır" yazılı pankartın AK Parti ile ilgisinin olmadığı bildirildi. Sözcü gazetesi ise AK Parti ile ilgili olmayan o pankartı astıran kişinin AK Parti il Başkanı ve aynı zamanda Şeyh Sait'in torunu olan Muhammet Akar olduğu yalanını ortaya atmıştı.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Diyarbakır'da asılan pankarta ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Pankart nedeniyle özellikle sosyal medyada orantısız şeyler yapmaya kalkanların olduğunu belirten Sorgun, AK Parti'nin bütün kurumsal seçim malzemelerinin, billboard, pankart, ilan ve görsellerin "kararımızevet.com" internet sitesinde yer aldığını belirtti.

"SİTEMİZİN DIŞINDAKİLER ASLA BİZİ BAĞLAMAZ"

Kurumsal bir parti olduklarını vurgulayan Sorgun, "Sitemizde yer alan görseller, afişler ve pankartlar dışındakiler asla bizi bağlamaz. Diyarbakır teşkilatımız ile de görüştük. Onların da bilgisi dışında olduğunu öğrendik. Bu noktada kim asmışsa, sorumluluk onlardadır. Pankartın AK Parti ile hiçbir ilgisi yoktur." diye konuştu.

Sorgun, konu hakkında gerekli araştırmaların yapıldığını, pankartı asanlara ilişkin de çalışma başlatıldığını kaydetti.

SÖZCÜ'NÜN DE YALANI ORTAYA ÇIKTI

Sözcü gazetesi ise AK Parti ile ilgili olmayan o pankartı astıran kişinin AK Parti il Başkanı ve aynı zamanda Şeyh Sait'in torunu olan Muhammet Akar olduğu yalanını ortaya atmıştı.