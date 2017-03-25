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Türk bayrağını indiren zanlı tutuklandı

DHA
  • Giriş Tarihi: 25.3.2017 13:43 Güncelleme Tarihi: 25.3.2017 15:02
Türk bayrağını indiren zanlı tutuklandı
Türk bayrağını indiren zanlı tutuklandı

'ın Erciş İlçesi'nde belediye otobüsündeki Türk bayrağını indirdiği için gözaltına alınan E.T. tutuklandı.

Olay ilçenin Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine sefer yapan belediye otobüsünün camındaki Türk bayrağını bir kişi indirdi. Şikayet üzerine savcılık soruşturma başlattı. Erciş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda belediye otobüsündeki Türk bayrağını indirdiği belirlenen E.T'yi, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.T. bayrağı indirdiği ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.