Bugün Türkiye'nin kaderinin değiştiği gün...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderinin değişeceği gün olduğunu kimse bilmiyordu. Okuduğu şiir yüzünden hapse atıp bunu 'muhtar bile olamaz' manşetleriyle duyurdukları Recep Tayyip Erdoğan cezaevinden çıktıktan sonra mührü ve sözü millete iade ederek takip eden yıllarda ülkeyi baştan aşağı değiştirecekti... İşte 18 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken bugün Pınarhisar cezaevinde hapse mahkum edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hikayesi...

SİİRT'TE ŞİİR OKUDU...

Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde (12 Aralık 1997) Siirt'e davet edildi. O toplantıda Ziya Gökalp'in yandaki 'Asker Duası' adlı şiirini okudu… Şiirde geçen "Minareler süngü, kubbeler miğfer, Camiler kışlamız, müminler asker, Bu ilahi ordu dinimi bekler, Allahu Ekber, Allahu Ekber." sözleri üzerinden sözde "halkı tahrik ettiği" gerekçesiyle hapse mahkum edildi...