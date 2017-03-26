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Sinan Oğan'dan yalanı!

  • Giriş Tarihi: 26.3.2017 19:11 Güncelleme Tarihi: 26.3.2017 19:29
Sinan Oğan'dan silahlı saldırı yalanı!
Sinan Oğan'dan silahlı saldırı yalanı!

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'ın 'ta ya uğradığı iddiası yalanlandı.

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan Twitter hesabından 'ta ya uğradığını iddia etti.

Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Bilal Çetin ise bu iddiayı yalanlayarak "Yozgat kendisine silahlı saldırı yapıldığını iddia eden Sinan Oğan'ın iddiası yalandır. Silahlı saldırı kesinlikle yoktur." dedi.

Çetin "Olmayan silahlı saldırının Bekir Bozdağ tarafından organize edildiği ise yalandan öte çirkin bir iftiradır." açıklaması yaptı.