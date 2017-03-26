Sinan Oğan'dan silahlı saldırı yalanı!

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'ın Yozgat'ta silahlı saldırıya uğradığı iddiası yalanlandı.

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan Twitter hesabından Yozgat'ta silahlı saldırıya uğradığını iddia etti.

Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Bilal Çetin ise bu iddiayı yalanlayarak "Yozgat kendisine silahlı saldırı yapıldığını iddia eden Sinan Oğan'ın iddiası yalandır. Silahlı saldırı kesinlikle yoktur." dedi.

Çetin "Olmayan silahlı saldırının Bekir Bozdağ tarafından organize edildiği ise yalandan öte çirkin bir iftiradır." açıklaması yaptı.