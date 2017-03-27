Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk yaşasaydı 'evet' derdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Show TV-Habertürk TV-Bloomberg HT ortak canlı yayınında soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3. dönem iddiasına ilişkin, "Her şeyden önce Sayın Kılıçdaroğlu bu maddeleri okumamış. Bir defa 18 maddeden haberi yok. Cumhurbaşkanı, 5+5 iki dönem seçilir. Bir defa Cumhurbaşkanının meclisi fesh yetkisi yok. Dürüst ol, yalan söyleme. Dinleyenler de zannediyorlar ki hakikaten Cumhurbaşkanının fesh yetkisi var. Böyle bir yetki yok." dedi.

Erdoğan, Show TV-Habertürk TV-Bloomberg HT ortak canlı yayınında Veyis Ateş'in sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Mart 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladığını hatırlatan Ateş, Erdoğan'a son 23 seneye ilişkin görüşünü sordu.

Erdoğan, 27 Mart 1994'ü hatırlatması sebebiyle Ateş'e teşekkür ederek, İstanbul gibi güzel ve muhteşem bir şehre 1994'ün 27 Mart'ında belediye başkanı olarak göreve başlamanın, ayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu söyledi.

Göreve geldiğinde, İstanbul'un çok zor şartlar yaşamış bir şehir olduğunu ifade eden Erdoğan, CHP'den İstanbul'u devraldıklarını ve belediyenin 2,5 milyar dolar borcu bulunduğunu anlattı.

Sadece finans sorunu değil, ayrıca İstanbul'un susuz olduğunu, çöp dağlarının, hava kirliliğinin bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Bütün bunlar nasıl aşılacak? Bizler sür'atle yoğun bir çalışmayla, bir taraftan belediyenin finans yönetimini öncelikle ele aldık. Finans yönetiminin yanında, insan yönetimini ele aldık ve tabii insan yönetimiyle finans yönetimi başarılı şekilde ele alınınca sür'atle mesafe almaya başladık." dedi.

Belediye başkan adaylığı süresince iyi bir teşkilat şeması üzerinde çalışmalarını yaptığını, adeta ekibini hazırladığını anlatan Erdoğan, adımını attığı andan itibaren de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 100 günlük programı açıkladığını ve uygulamaya koyduğunu söyledi.

Bu programla beraber netice almaya başladıklarını dile getiren Erdoğan, gerek temizlikte, gerek hava kirliliğinde netice aldıklarını belirtti.

Bu dönemde henüz doğalgazın İstanbul'un genelinde yaygın olmadığını, yaklaşık 50 bin hanede kullanıldığını ifade eden Erdoğan, o günleri şöyle anlattı:

"Bizler sür'atle hava kirliliğini çözebilmek için doğalgazı yaygınlaştırmamız gerekir dedik. Ana isale hatlarını yaygınlaştırmak için adımlarımızı attık. Fakat vatandaş doğalgaza girmekten çekiniyordu. Maliyetinin yüksek olduğunu düşünüyordu. Biz de kendilerine diyorduk ki hayır, bunun maliyeti yüksek değil. Bir defa siz bir çok şeyden kazanacaksınız. Evinizin içindeki temizlik, evinizin içinde her yere onun yaygınlaşması, bir defa birçok şeyi size iade edecek. Vatandaş bunu yaşadıkça, anlamaya başladı. Bizler de bu adımı attık ve hava kirliliği, öbür taraftan çöp dağlarını yok etmeye başladık. Ama tabii çöp dağlarını yok ederken de şehir içinde belli istasyonlar kurmak suretiyle o istasyonlarda çöpü topluyor, ondan sonra da şehir dışındaki çöpleri yok etme merkezlerine götürüyorduk.

Bu arada tabii en önemli şey, su yok. Artık bir sektör oluştu. Nasıl benzin istasyonları varsa, su satış istasyonları vardı. Vatandaş, oralardan suyu satın alıyor, evlerindeki küvetlere dolduruyordu. Plastik bidonlar ciddi manada yaygınlaşmıştı. Çünkü evde su akmıyor. Bir de ne oluştu, şimdi nasıl pet şişelerde su içiyorsak, pet şişelerin icadı da öyle başladı. Bunları o dönemde yaşadık. Biz yoğun bir şekilde Istranca Dağları'ndan İstanbul'a suyu getirdik. Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu Beyi o zaman İSKİ'nin başına getirmiştik. Onun da üstün gayretleriyle İSKİ'de bir teşkilatlanma oldu. Çünkü İSKİ yolsuzluklarla anılmış bir kurumdu. O yolsuzluklar sebebiyle o zamanki genel müdür, önceki genel müdür o da içerideydi. Ciddi bir gayretle dağları delerek, İstanbul'a suyu getirdik. Mümkün değil diyorlardı. Olmaz diyorlardı ama aşık olduğun zaman oluyor."

O dönemde CHP'nin Yalova'dan Kuruçeşme'ye deniz tankerleriyle su getirme projesinin olduğunu anlatan Erdoğan, "Senin o deniz tankerinin getirdiği su, sadece Beşiktaş ilçesine ancak yetişir." dedi.

Tohumlama yaparak yağmur bulutlarından su almanın da o yıllarda gündeme getirildiğini ama bunların hiç birinin netice vermediğini ifade eden Erdoğan, "Ama biz netice aldık. Bir müddet daha geçince İstanbul su ile kendine gelmeye başladı. İstanbul'un asli zenginlikleri meydana çıkmaya başladı. Çünkü İstanbul'un, bir var olan zenginliği var. Ama bu zenginliğin farkında olmayan CHP zihniyeti bunu götüremedi. Şu anda olduğu gibi. Şimdi durmadan kuru sıkı atıyorlar. Bir defa konuyu hazmedeceksin. Aynen bir insanın tedavisi gibi önce teşhis, sonra tedavi." diye konuştu.

-"SAYIN KILIÇDAROĞLU BU MADDELERİ OKUMAMIŞ"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3. dönem ve OHAL iddialarına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Her şeyden önce Sayın Kılıçdaroğlu bu maddeleri okumamış. Bir defa 18 maddeden haberi yok. Cumhurbaşkanı, 5+5 iki dönem seçilir. İkinci dönemde Cumhurbaşkanı, meclisi fesh eder dedi dikkat ederseniz. Bir defa Cumhurbaşkanının meclisi fesh yetkisi yok. Dürüst ol, yalan söyleme. Dinleyenler de zannediyorlar ki hakikaten Cumhurbaşkanının fesh yetkisi var. Böyle bir yetki yok. Fesh edecek, fesh ettikten sonra da meclis tekrar üçüncü defa için bir seçim kararı alacak. Bu seçimle beraber de meclise bu seçime götürmesiyle, kendisi için yeniden üçüncü kez seçilme yolunu açacak. Üçüncü kez seçilme yolu, onun tekrar burada Cumhurbaşkanlığına gelmesine yönelik bir yol değildir. Böyle bir şeyi niye söylüyorsun?

Şunu bir defa düzeltmemiz lazım. Cumhurbaşkanının meclisi fesh yetkisi yoktur. Meclisin erken seçim yapma yetkisi var mıdır? Böyle bir karar alabilir mi? Meclisin böyle bir karar alma yetkisi var. Ama bunu meclis alır, Cumhurbaşkanının talebiyle değil. Bunu alması için de oranlar var. Bu oranları da meclisin yakalaması lazım. Meclis o oranı yakalayamadığı taktirde, böyle bir yetkisi de yok."

OHAL

Erdoğan, OHAL ile ilgili de şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı, OHAL kararı için adım atar ama bu adımı attığı zaman nereye götürecek bunu? Bu da meclise gider. Meclis bu OHAL kararını ne yapar? Onar veya onaylamaz. Onadığı takdirde, OHAL devreye girer. Cumhurbaşkanı onaylamazsa, OHAL zaten devreye girmez. 'Ben bunu uygulamaya koydum' diyemez.

Kararnameyi, kanunların üzerine çıkarıyor. Bu tür açıklamaları var. Bir defa Cumhurbaşkanı kararnamelerinin, ne anayasa ne yasa, bunların hiçbirinin üzerinde hükmü yoktur. Kaldı ki hakkında anayasal veya yasal bir madde varsa, kararname çıkaramaz Cumhurbaşkanı. Velev ki Cumhurbaşkanı bir kararname çıkardı. Cumhurbaşkanı olmayan bir konuda kararname çıkardıysa, parlamento bu kararnameyi de gerekirse münfesih hale getirir çıkaracağı bir yasayla. Güçlü, denetim mekanizması ağır olan bir parlamento var ama bundan, bu zatın hiç haberi yok. Böyle bir şey yok aldatıyor. "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Niye biz gençliğimize güvenmiyoruz? Seçme hakkı olarak 18'i veriyorsun, seçilme hakkı olarak vermiyorsun. Seçme, seçilme hepsi de 18 olacak. AB'de 22, 25 yaşında bakanlar tanıyorum. Niye biz gençlerimize güvenmiyoruz? Güvenelim. 'Beylerin çocukları parlamentoya girecek.' diyor. Bu kendi kanaati, kendine ait düşüncesi. Böyle bir şey yok. Şu anda genç yaşta parlamentoda olan arkadaşlarımızın babalarının birçoğu esnaf. Parlamentoya parti teşkilatımızın gençlik kollarından girmiş, seçilmiş ve gelmiş. İnşallah bu yeni dönemde de birçok Anadolu çocukları buraya gelecek." dedi.

BAŞKAN YARDIMCILIĞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde "sınırsız başkan yardımcısı atanabileceği" sözlerine değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Böyle çocukça bir yaklaşım olur. Biz, 36 bakan devraldık ve aldığımız 36 bakanla başbakan dahil, Abdullah Bey'in dönemi, 25 kişilik bir kabine oluştu o zaman. Şu anda da zannediyorum ya 27 ya 28'dir. Biz öyle herkese lütufta bulunan iktidarlar oluşturmadık. Zaten tek başına hükümetin güzelliği burada. 'Şimdi sadece yardımcılar 50'den başlıyor bin 500'e kadar gidiyor, aile şirketi adeta, o hale getiriyor...' Yok böyle bir şey. Bir olur, iki olur, bilemedin üç olur. Hayatında böyle bir şey görmemiş. Çünkü yalan zaten makine gibi çalışıyor. Bizim anlattığımız örnekler, hepsi bunları yalanlıyor. Böyle bir şey olamaz. Bunu inşallah 16 Nisan teyit edecektir. 16 Nisan'dan sonra, bu dönem içerisinde de zaten şu andaki mevcut hükümet, 2019 Kasım'a kadar bu işi hayırlısıyla götürecektir. Hükümet kabinede değişiklikler yapabilir, birleştirebilir (bakanlıklar) şu olur bu olur, o mevcut hükümetin tasarrufudur. Cumhurbaşkanı olarak şu anda benim böyle bir tasarrufum yok. Ben hükümetle bazı görüşmeler yaparak, bazı yenilemelere gidilir gidilmez, şu anda Sayın Başbakanla aramızda yapılacak görüşmeyle alakalı bir konudur. Bunun dışında böyle sadece şahsımda olan bir tasarrufla böyle bir şeyi yapamam. Böyle bir hakkım, yetkim yok."

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde cumhurbaşkanının muhtarları alma hakkı olmadığını belirterek, "Muhtar seçimle geliyor, muhtar atamayla gelmiyor. Dolayısıyla seçimle gelen seçimle gider. Böyle bir yetkisi yok. Anayasal, yasal teminat altındadır muhtarlık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 16 bin muhtarı ağırladığını ifade eden Erdoğan, "Tayyip Erdoğan, millet adına ağırladı. Çünkü muhtarlar Cumhurbaşkanlığı makamına böyle gelip girmezler, mümkün değil. Biz, davet ederiz, İçişleri Bakanımız önce kendileriyle konuşur. Onlara formlar dağıtırız, sıkıntıları nedir onları işlerler. İçişleri Bakanlığındaki birim de hangi bakanlıkla ilgiliyse onları takip eder. Bu işin bir boyutu. Benim bir hitabım olur daha sonra beraber bir yemek yeriz, daha sonra da her ilin muhtarlarıyla grup grup resimler çektiririz. Hediyelerini veririm ve uğurlarım çünkü orası Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Hedefim 55 bin muhtarla inşallah bunu yapmak. Bunların içinde asla 'Şu partilidir, bu partilidir.' diye bir şey yok, herkese bu davet yapılır. Bunu şu ana kadar gelen 16 bin muhtarımız zaten biliyor."

Erdoğan, "Davetinize 'hayır' diyenler oldu mu?" sorusuna, "Bazıları gelmiyor, özellikle HDP'liler filan falan bunların içerisinde. Gelmeyenler oluyor tabii. Ben onun da kırılacağına inanıyorum." karşılığını verdi.

MUHTARLAR KONUSU

BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı muhtarlara konuşur gibi konuştu." şeklinde değerlendirdiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BM Genel Kurulu'na kimler katılıyor, inanın bu zatın bundan bile haberi yok. BM Genel Kurulu'na sadece liderler gelmiyor. Oraya liderlerden çok atanmışlar geliyor. Liderler birinci gün, yarım gün filan dururlar, ondan sonra pek de takip etmezler. Sadece kendi konuşmaları geldikçe gelirler genel kurulda bulunurlar. Sonra onlar adına dışişleri bakanları veya onların yardımcıları, onlar takip ederler. Çünkü hepsinin BM çatısı altında, otellerde birçok görüşmeleri vardır. Bizim Türkevi hemen yanında olduğu için BM'nin, bugüne kadar hep öyle yaptık. Şimdi biz orada yeni yerler falan da aldık, birleştirdik. Türkevi'ni yıkıyoruz, onun yerine Türkiye'ye yakışır dev bir Türkevi kuracağız. Birçok etkinliği de yapabileceğimiz bir yer olarak 1-2 ay içerisinde ihalesi yapılıyor ve proje hazır. İnşallah 3 sene içerisinde orası biter ve ondan sonra da orada Türkiye, şanına yakışır bir Türkevi'nde onları yürütecektir."

- "PARLAMENTO GÖREVİNİ ASKERLİKTEN DAHA DÜŞÜK BİR GÖREV OLARAK GÖRMÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğiyle seçilme yaşının 18'e inmesine yönelik eleştirileri, 18 yaşındaki gençlere hakaret olarak gördüğünü belirtti.

Parlamentoda 25-30 yaş arası 5 milletvekili olduğunu kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yaş grubunda AB ortalaması yüzde 73. AB'nin yüzde 73'ünde şu anda bu yaş grubunda gençlik var, o ülkelerde. Biz bu işte çok geç kaldık. Geçmişe, tarihimize bir bakalım. Fatih'e bakıyorsun 21 yaşında bir çağ kapatıyor, bir çağ açıyor. Niye biz gençliğimize güvenmiyoruz? Seçme hakkı olarak 18'i veriyorsun, seçilme hakkı olarak vermiyorsun. Seçme, seçilme hepsi de 18 olacak. AB'de 22, 25 yaşında bakanlar tanıyorum. Niye biz gençlerimize güvenmiyoruz? Güvenelim. 'Beylerin çocukları parlamentoya girecek.' diyor. Bu kendi kanaati, kendine ait düşüncesi. Böyle bir şey yok. Şu anda genç yaşta parlamentoda olan arkadaşlarımızın babalarının birçoğu esnaf. Parlamentoya parti teşkilatımızın gençlik kollarından girmiş, seçilmiş ve gelmiş. İnşallah bu yeni dönemde de birçok Anadolu çocukları buraya gelecek. 'Milletvekili olduktan 2 sene sonra emeklilik hakkını kazanacak. Bey bey, ayda yaklaşık 10 bin lira maaş alacak ve emekliliğini de böyle sürdürecek.' Yok böyle bir şey. Bir defa 23 yıl, diyelim ki ikinci dönem olamadı, primleri ödeyecek ve emeklilik yaşı erkeklerde 65. 65 yaşa gelmeden emekli olamaz. Bayanlarda 63, o da 63 yaşa gelince ancak emekli olacak ve emekli maaşını almaya başlayacak. Parlamento görevini doğrusu askerlikten daha düşük bir görev olarak görmüyorum. Bizim Milli Savunma Bakanlığımızla, Silahlı Kuvvetlerimizle, hepsiyle ilişkili kararların alındığı yer burası. Kaç kişi burada muaf olacak? Belki 3, belki 5, belki 10 kişi. Şu anda bile bedelli askerlikle, vesairelerle askerlikten muaf tuttuğumuz gençlerimiz olmadı mı? Yüzlerce binlerce gencimiz oldu. Zaman olmuştur öğretmenler falan bu işten muaf tutulmuştur. Milletvekiline böyle bir hakkın tanınmasını, vatani görev, askeri görev olarak telakki ediyorum. Bu benim kanaatimdir, arkadaşlarımın ciddi bir kısmı da buna aynen katılıyor."