"Hitler yaşasaydı sizinle gurur duyardı"

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında algı operasyonuna devam eden Alman gazete Bild'in bugünkü sayısında Türkçe ve Almanca olarak "Atatürk olsa hayır derdi" başlıklı bir haber yayınlandı. Haberde, Erdoğan'ı mesnetsiz iddialarla eleştiren ifadelere yer verildi. AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner provokatör Alman gazetesi Bild'e sert cevap verdi. Metiner, "Atatürk yaşasaydı güçlü bir Türkiye'den yana olurdu ve 'Evet' derdi. Çünkü Atatürk mandacı değildi. Ama Hitler yaşasaydı bugünkü Almanya ile gurur duyardı." ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanabildiği gümrük kapılarında Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında oy verme işlemi saat 08.00'den itibaren başladı.

HEM ALMANCA HEM TÜRKÇE KİRLİ PROPAGANDA

Referandumda 'Hayır' çıkması için haftalardır kara propagandayı sürdüren Almanya'nın Bild gazetesi yeni bir skandala imza attı. Atatürk'ü 'Hayır' propagandasına alet eden gazete Atatürk'ü algı oyunlarına alet ederek "Atatürk yaşasaydı 'Hayır' derdi" manşetini hem Almanca hem Türkçe attı.

İŞTE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MEHMET METİNER'İN SABAH.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMALARI...

"ATATÜRK YAŞASAYDI GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'DEN YANA OLUR VE 'EVET' DERDİ"

Atatürk yaşasaydı güçlü bir Türkiye'den yana olurdu ve 'Evet' derdi. Çünkü Atatürk mandacı değildi. Atatürk ülkesinin çıkarlarını düşünür ve ona göre hareket ederdi.

"HİTLER HAYIR DERDİ"

Ama katliamlara imza atmış ırkçı Hitler yaşasaydı 'Hayır' diyeceği muhakkaktır.

HİTLER YAŞASAYDI ALMANYA İLE GURUR DUYARDI

Sonuç olarak Atatürk yaşasaydı bugün kendisini Atatürkçü olarak tanıtanlardan utanırdı, ama Hitler yaşasaydı bugünkü Almanya ile gurur duyardı.

Kaynak: Sabah.com.tr