İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri tarafından düzenlendiği toplantıya yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı kameraya yansırken, ele geçirilen sakız, peçete ve iç çamaşırlarının terör örgütü lideri Fetullah Gülen'e ait olduğu iddia edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin Üsküdar'da bir evde biraraya gelerek toplantı yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Adres çevresinde güvenlik tedbiri alan ekipler, ardından adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, adreste bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'cülerin gizli toplantısı böyle basıldı



FETÖ ELEBAŞINA AİT SAKIZ VE İÇ ÇAMAŞIRI



Yapılan aramalarda ise, bir bayan çantası içerisinde 3 adet şeffaf poşete sarılı çiğnenmiş sakız, kullanılmış çok sayıda peçete, 4 adet iç çamaşırı, ev sahibine hitaben yazılan mektuplar ve 'Albay Binbaşıya, Binbaşı Yüzbaşıya, Yüzbaşı Teğmene, Teğmen Başçavuşa, Başçavuş Askere' şeklinde bir kağıda yazılı not ele geçirildi. Ele geçirilen sakız, peçete ve iç çamaşırlarının terör örgütü lideri Fetullah Gülen'e ait olduğu iddia edildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı..

OPERASYON ANI KAMERADA



Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, elleri başlarının üzerinde olan şüpheliler görülüyor. Ekipleri adreslerde arama yapıyor. Yapılan aramalarda şeffaf poşetlere sarılı olan sakızlar ele geçiriliyor. Ele geçirilen notlar görüntülenirken, adreste bulunan cep telefonları ise inceleniyor.



Gözaltına alınan 7 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirtildi. Emniyette yapılan detaylı incelemelerde şüphelilerin FETÖ üyelerinin haberleşme amacıyla kullandığı tespit edilen 'Kakao Talk' isimli programı kullandıkları ve ardından sildikleri belirlendi. Adreste geçirilen çiğnenmiş sakız, kullanılmış çok sayıda peçetelerin Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'e ait olduğu öne sürüldü..