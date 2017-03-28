Konya merkezli 15 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Konya merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturması kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalama kararı çıkarılan 65 kişiden 34’ü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'Bylock' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen 65 sağlık çalışanı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

34 KİŞİ GÖZALTINDA

Konya merkezli 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonun halen devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.