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merkezli 15 ilde ! Çok sayıda var

İHA
  • Giriş Tarihi: 28.3.2017 11:35 Güncelleme Tarihi: 28.3.2017 11:51
Konya merkezli 15 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Konya merkezli 15 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (-PDY) soruşturması kapsamında na yönelik düzenlenen da yakalama kararı çıkarılan 65 kişiden 34’ü na alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yürütülen /PDY soruşturması kapsamında örgütün 'Bylock' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen 65 sağlık çalışanı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

34 KİŞİ GÖZALTINDA

Konya merkezli 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen da aralarında kadınların da bulunduğu 34 kişi na alındı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonun halen devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.