Vesayet değişiyor; hem de bir oyla...

Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında Referandum sürecine geliş ve 16 Nisan oylamasının seçmene verdiği güce değindi. Devrimin silahla, tankla, topla değil demokrasiyle geldiğine dikkat çeken Övür 'Bir oyla vesayeti değiştirmek' olarak niteledi. İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar:

İçerideki ve dışarıdaki vesayetçilerin timsah gözyaşlarına bakmayın, tek parti dönemini geçtim, bu halkın son 67 yılda bu ucube sistem sayesinde yaşamadığı şey kalmadı.

Bu sistem, halka darbeleri, kaosu, karakollara kadar inen işkenceleri, faili meçhul cinayetleri, farklılıkların yok sayılmasını, yoksulluğu ve devlet kapılarında sürünmeyi yaşatmadı mı? Düne kadar dindarları, Kürtleri, Alevileri bu sistem yok saymadı mı?

Artık, herkesin demokrasi içinde kendisi olduğu, darbeyle, muhtırayla, 367 gibi hokkabazlıklarla, motellerde oy pazarlıklarıyla ve şiddetle siyaset yapma döneminin sona erdiği yeni bir sistem geliyor.

tarihi dönüşüm de, vesayetçiler gibi silah zoruyla, tankla, topla değil, oyla geliyor.

Bu bile başlı başına bir devrim değil mi?

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