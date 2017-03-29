15 ilde FETÖ’nün sağlıkçılarına operasyon

Konya: ByLock kullandıkları belirlenen, aralarında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Mevlana Üniversitesi Hastanesi çalışanları ve doktorların da bulunduğu 34 sağlık çalışanı gözaltına alındı. 40 sağlık çalışanı aranıyor.

Mersin: İhraç edilen ByLock'çu öğretmenler, avukatlar ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Manisa: Biri muvazzaf teğmen, 2'si astsubay, görevlerinden ihraç edilen biri tabip albay, 3'ü memur, 8 askeri personel gözaltına alındı.

Muğla: Kırmızı ByLock kullanıcısı ve örgütün Milas ilçesi imamı firari öğretmen Mahmut Delice gözaltına alındı.



BYLOCK'ÇULAR TUTUKLANDI

Edirne'de gözaltına alınan 32 subaydan 17'si tutuklandı. Antalya Alanya'da 2010- 2014 arasında emniyet müdürü olan ve 31 Temmuz'da tutuklanan, ancak 5 Ağustos'ta avukatının itirazıyla serbest kalan Erkan Dur, ByLock kullandığı belirlenince yeniden tutuklandı. İzmir Foça 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli ByLock'çu 3 asteğmen ile Bornova 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli 2 astsubay tutuklandı. Zonguldak'ta 11 eski vergi müfettişi tutuklandı.



Halit TURAN - Güray GÜRDAL - Tuna Uçam - Ziya RAMOĞLU - Mehmet AL