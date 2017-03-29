15 Temmuz kahramanı aile: Türkiye için ‘evet

15 Temmuz gecesi bir şehit bir de gazi veren Ankaralı Yeşilay ailesi: Erdoğan olmasaydı FETÖ’cüler vatanımızı çoktan bölmüştü. Türkiye düşmanlarıyla aynı safta duramayız

Yeşilay ailesi 15 Temmuz darbe gecesi FETÖ'cü darbe girişime 'dur' demek için meydanlara indi. Beytullah Yeşilay, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü.



MEVCUT SİSTEM HANTAL

Vücuduna 28 şarapnel parçası isabet eden kardeşi Şakir Yeşilay da gazi oldu. FETÖ hainlerine karşı canlarını seve seve siper eden Yeşilay ailesi, Türkiye'nin ve milletin geleceğini karartan darbelere 'dur' demek için cumhurbaşkanlığı sistemine "evet" diyeceklerini açıkladı.

Yeşilay ailesi SABAH'a konuştu:

Şakir Yeşilay (Gazi-24): Terör örgütleri, hain FETÖ yapılanması, düşmanlığını artık açıktan gösteren Avrupa... İçte ve dışta bütün Türkiye düşmanları 'hayır' derken onlarla nasıl aynı safta durabiliriz? Onlar cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'yi daha da güçlendireceğini biliyorlar. İyi bir gelecek için, güçlü bir Türkiye için 'evet' demek, bağımsızlığımızı birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirecektir. Mevcut sistem bize uymuyor, hantal ve yavaş. Bu sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyorum.

'Hayır' diyenlerin elle tutulur bir gerekçeleri yok. 'Tek adam' diyorlar. Halkın seçtiği bir insan nasıl tek adam olabilir? 15 Temmuz gecesi Türk halkı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutanlık makamına saygı gösterdi ve sokaklara çıktı. Halkın istemediği biri olsa, binlerce insan neden onun talimatıyla sokaklara çıksın? Bu millet artık gözünü açtı. 15 Temmuz gecesi Türkiye için önemli bir dönüm noktası oldu. Allah bir daha öyle bir gece yaşatmasın. Darbe kelimesi tarihe gömülsün.



'HALKIN SEÇTİĞİ BİR İNSAN, NASIL DİKTATÖR OLABİLİR?'

Asiye Yeşilay (Şehidin eşi): 'Hayır' diyenleri dinliyorum. 'Tek adam' diyorlar, 'diktatör' diyorlar. Halk seçtiyse diktatör olmak ne demek? Avrupa'nın son zamanlardaki tutumu da ortada. Güçlü Türkiye işlerine gelmiyor. Kendi istedikleri gibi oynayamayacaklar bu ülkeyle artık. Onlar zaten bize hiçbir zaman dost olmadı ki şimdi olsunlar. Hayatımıza devam ediyorsak, rahat uyuyorsak, eşim gibi şehitler sayesinde. Ben istiyorum ki, şehitlerimiz unutulmasın. Ama bir daha da kan dökülmesin.



'OĞLUM VATANI İÇİN ŞEHİT OLDU'

Hacı Bekir Yeşilay (şehidin babası-58): Benim bu vatan için canım feda. 3 oğlum daha var, 3'ü de feda olsun bu vatana. Vatanımın bayrağı nerede dalgalanıyorsa ben oraya giderim, çocuklarımla birlikte mücadele ederim. Gazi oğlum kışın okuyordu, yazın çalışıyordu. Evin geçimine destek oluyordu. Şehit olan oğlum evliydi. 4 aylık bebeği vardı. Vatan sevgisi fazla geldi ona, evde duramadı. Kimse ona para, yemek vermedi. Kimse onu mecbur etmedi. Vatanı için gitti oğlum. Başımızda Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanı olmasaydı, çapulcuların eline kalsaydık, vatanımız çoktan bölünüp giderdi. Ekmeksiz dururuz, vatansız duramayız. Ben istiyorum ki artık kan akmasın. Gözyaşları dursun. Devletim için, vatanım için huzur gelsin. Bu yüzden cumhurbaşkanlığı sistemini gönülden destekliyorum.



Betil BAŞ