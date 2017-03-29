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Akşener'e şoku

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 29.3.2017 11:36 Güncelleme Tarihi: 29.3.2017 12:03
Akşener'e FETÖ şoku
Akşener'e FETÖ şoku

MHP'li  'in  hukuk danışmanlarından Avukat Nuri Polat, operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

MHP'de destekli muhalefetin başını çektiği iddia edilen 'in hukuk danışmanlarından Avukat Nuri Polat'ın FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Örgütün avukat yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde terör polisi tarafından operasyonla gözaltına alınan Nuri Polat'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındığı ve halen burada gözaltında tutulduğu öğrenildi.

FETÖ'ye yakın kanalların Digitürk'ten çıkarılmasına tepki gösteren Polat, twitter'da Fetullah Gülen'in bir fotoğrafını paylaşarak "Digitürk'ten, kablolu tvden, tivibudan, Türksat'tan attınız, herkül sitesini engellediniz. Ama izlememize engel olamadınız" diye yazmıştı. Akşener ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Fetullahçı' suçlamasına ilginç bir karşılık vererek, Fetullahçı olmanın "gurur" olduğunu dile getirmişti.

Kaynak: Sabah