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: Darbe gecesi sıvıştı

ANKARA
  • Giriş Tarihi: 29.3.2017
Semih Yalçın: Darbe gecesi sıvıştı
Semih Yalçın: Darbe gecesi sıvıştı

“15 Temmuz’da Bahçeli ‘direnmeyin’ dedi” iddiasına yanıt veren Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Kılıçdaroğlu darbe gecesi sıvıştı, Halt TV oldu

nde, yakında piyasaya çıkacak "15 Temmuz Sırları" isimli kitabına dair yayımlanan haberde, Genel Başkanı Bahçeli'yle ilgili "Bahçeli'nin 'direnmeyin' dediği" iddialarının yer alması ardından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı , iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

"İLK AÇIKLAMAYI BAHÇELİ YAPTI"
Bahçeli'nin darbe gecesi ilk tepki koyanlar arasında olduğuna yer veren Yalçın, bu iddianın "kuyruklu bir yalan" olduğunu belirterek "15 Temmuz akşamı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortalıktan sıvıştığı netameli ve tehlikelerle dolu bir zaman diliminde, ilk ve net resmi açıklamayı yapan, bölücü kalkışma karşısında Ankara Kalesi gibi dimdik duran tek lider 'dir" dedi. Yalçın şunları söyledi:

HALK TV, HALT TV OLDU
CHP'nin tescilli borazanı , esir ve vesayet altına aldıkları yeni sözcülerinin sohbetlerini canlı olarak yayımlamaktadır. Hayatlarını MHP'de fısk ve fücur çıkarmaya adamış bulunan atıklar güruhunun önde gelen isimleri Halk TV'ye çıkarılarak MHP'ye ve Ülkücü Hareket'e sövdürülmektedir. MHP aleyhindeki her türlü kampanyanın sürükleyicisi olan bu kanal, "Halt TV"ye dönüşmüştür.