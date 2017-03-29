Semih Yalçın: Darbe gecesi sıvıştı

“15 Temmuz’da Bahçeli ‘direnmeyin’ dedi” iddiasına yanıt veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Kılıçdaroğlu darbe gecesi sıvıştı, Halk TV Halt TV oldu

Cumhuriyet gazetesinde, yakında piyasaya çıkacak "15 Temmuz Sırları" isimli kitabına dair yayımlanan haberde, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yle ilgili "Bahçeli'nin 'direnmeyin' dediği" iddialarının yer alması ardından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.



"İLK AÇIKLAMAYI BAHÇELİ YAPTI"

Bahçeli'nin darbe gecesi ilk tepki koyanlar arasında olduğuna yer veren Yalçın, bu iddianın "kuyruklu bir yalan" olduğunu belirterek "15 Temmuz akşamı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortalıktan sıvıştığı netameli ve tehlikelerle dolu bir zaman diliminde, ilk ve net resmi açıklamayı yapan, bölücü kalkışma karşısında Ankara Kalesi gibi dimdik duran tek lider Devlet Bahçeli'dir" dedi. Yalçın şunları söyledi:



HALK TV, HALT TV OLDU

CHP'nin tescilli borazanı Halk TV, esir ve vesayet altına aldıkları yeni sözcülerinin sohbetlerini canlı olarak yayımlamaktadır. Hayatlarını MHP'de fısk ve fücur çıkarmaya adamış bulunan atıklar güruhunun önde gelen isimleri Halk TV'ye çıkarılarak MHP'ye ve Ülkücü Hareket'e sövdürülmektedir. MHP aleyhindeki her türlü kampanyanın sürükleyicisi olan bu kanal, "Halt TV"ye dönüşmüştür.