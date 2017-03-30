26 subaya FETÖ tutuklaması

Edirne: Kara Kuvvetleri subay yapılanmasına yönelik soruşturmada, çoğunlugu piyade birliklerinde görevli çeşitli rütbelerde 26 subay tutuklandı. 28 muvazzaf askerse gözaltına aldı. İfadelerinde bazı subaylar, Fetullah Gülen'e bağlı kalacaklarına dair itaat yemini ettiklerini, girdikleri sınavların sorularının kendilerine önceden verildiğini ve bu sayede askeri okullara girdiklerini itiraf ettiler.

Denizli: ByLock kullandıkları belirlenen, aralarında 2 emniyet müdür yardımcısının da bulunduğu 24 polis tutuklandı.

Van: ByLock kullandıkları belirlenen bir emniyet amiri, bir komiser yardımcısı ve 6 eski polis tutuklandı.

Nevşehir: Biri öğretmen, biri anestezi teknikeri biri de işsiz 3 şüpheli tutuklandı.

Bilecik: Yargılandıkları davada 2 hafta önce tahliye edilen 3 sanık, savcılığın itirazıyla tutuklandı.

Mersin: Tarsus ilçesinde ByLock kullandıkları belirlenen baba ve oğlu tutuklandı.

Hatay: ByLock kullandıkları belirlenen, aralarında öğretmen ve polis ve örgüte ait işyerlerinde çalışanların da bulunduğu, 217i kadın 43 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan: ByLock kullandıkları belirlenen, aralarında meslekten ihraç edilen akademisyen ve öğretmenlerin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ: Örgüte ait kapatılan Çağlayan Basın Yayın Dağıtım Pazarlama Şirketi'nin 17 yöneticisi ve çalışanı gözaltına alındı.

Kayseri: ByLock kullandıkları belirlenen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Vergi dairesi, KOSGEB ve Abdullah Gül Üniversitesinde çalışan 10 memur gözaltına alındı. 5 memur aranıyor.

İzmir: Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında yer alan 8 örgüt abisi gözaltına alındı.



Murat SAVAŞ-Sebahattin ALP-Ali ALTUNDAŞ-Yaser ÇAPAROĞLU-Alparslan KÖRÜKÇÜ-Rıdvan UYSAL